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Buradasınız : » » YÖK'ten 'ByLock' açıklaması

YÖK'ten 'ByLock' açıklaması

Yükseköğretim Kurulundan, ByLock kullanıcısı 910 akademisyene ilişkin herhangi bir kurum tarafından YÖK'e iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmadığı bildirildi.

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YÖKten ByLock açıklaması

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, iki gündür bazı medya organlarında "910 ByLock kullanıcısı akademisyen listesinin YÖK'e iletildiğine" ilişkin haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlerde iddia edildiği üzere ByLock kullanıcısı 910 akademisyene ilişkin herhangi bir kurum tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz, başka FETÖ/PDY terör şebekesi olmak üzere her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin yükseköğretim kurumlarında yapılanmasına karşı, dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeyi sürdürmektedir."  

Etiketler: YÖK, bylock, 910 akademisyen
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