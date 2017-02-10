YÖK'ten akademisyenlerin ihracına ilişkin açıklama

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan, akademisyenlerin Kanun Hükmünde Kararnameyle ihracına ilişkin açıklama geldi.

YÖK, "Oluşmuş ya da olabilecek mağduriyet müracaatları OHAL İnceleme Komisyonu'nca hukuk içinde değerlendirilecek" dedi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Yükseköğretimin kurumsal yapısı kadar akademi camiasının yetişmiş her bir ferdi bilim hayatımız, ülkemiz için değerli ve önemlidir" ifadelerine yer verildi.

Gerekli tüm titizlik ve hassasiyetin üniversitelerce gösterildiğinin vurgulandığı açıklamada, yine de oluşmuş ve oluşabilecek mağduriyetlerin değerlendirilme süreçlerine ilişkin 'Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu' işaret edildi.

"Bu komisyonun bütün mağduriyet müracaatlarını hukuk çerçevesinde ve toplumsal vicdanı tatmin edecek şekilde değerlendireceğine inanıyoruz" denildi.

