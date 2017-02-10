  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.68
    EURO 3.915
  • BIST 88485.09
    ALTIN 145.019
Buradasınız : » » YÖK'ten akademisyenlerin ihracına ilişkin açıklama

YÖK'ten akademisyenlerin ihracına ilişkin açıklama

Akademisyenlerin KHK ile ihracına ilişkin YÖK'ten, "Oluşmuş ya da olabilecek mağduriyet müracaatları hukuk içinde değerlendirilecek" açıklaması yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
YÖKten akademisyenlerin ihracına ilişkin açıklama

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan, akademisyenlerin Kanun Hükmünde Kararnameyle ihracına ilişkin açıklama geldi.

YÖK, "Oluşmuş ya da olabilecek mağduriyet müracaatları OHAL İnceleme Komisyonu'nca hukuk içinde değerlendirilecek" dedi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Yükseköğretimin kurumsal yapısı kadar akademi camiasının yetişmiş her bir ferdi bilim hayatımız, ülkemiz için değerli ve önemlidir" ifadelerine yer verildi.

Gerekli tüm titizlik ve hassasiyetin üniversitelerce gösterildiğinin vurgulandığı açıklamada, yine de oluşmuş ve oluşabilecek mağduriyetlerin değerlendirilme süreçlerine ilişkin 'Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu' işaret edildi.

"Bu komisyonun bütün mağduriyet müracaatlarını hukuk çerçevesinde ve toplumsal vicdanı tatmin edecek şekilde değerlendireceğine inanıyoruz" denildi. 
 

Etiketler: YÖK, kanun hükmünde kararname, mağduriyet, akademisyenlerin ihracı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER