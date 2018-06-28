Yoksul hanelere 26 milyon liralık onarım desteği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, bu yılın ilk beş aylık döneminde, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evleri olan 9 binin üzerindeki aileye evlerinin bakım ve onarımı için 26 milyon lirayı aşan destek verildi.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce yoksul, dezavantajlı durumdaki vatandaşlar için yürütülen 40 farklı sosyal yardım programından biri olan "barınma yardımları" kapsamında eski, oturulamayacak durumdaki sağlıksız evlerin yeniden yapım ve onarımı desteklendi.

Bakanlık tarafından, barınma yardımları kapsamında, geçen yıl 26 bin 952 haneye yardım edildi. Söz konusu hanelerin bakım, onarımı için 89 milyon 427 bin 128 liralık kaynak aktarıldı.

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde barınma yardımından yararlanan ailelerin sayısı 9 bin 860'a ulaştı. Ailelere, 26 milyon 614 bin 751 lira tutarında barınma yardımı yapıldı.

25 bin liraya kadar destek veriliyor

Barınma yardımları, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan yoksul durumdaki vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ya da prefabrik ev yapım yardımları ile ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak sağlanan destekleri içeriyor.

Destek, asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olan, aynı zamanda engelli, yaşlı, yetim-öksüz, eşinden ayrılmış ya da eşi vefat etmiş kadınların yaşadığı evler ile tek ebeveynli hanelere aktarılıyor.

Bu durumdaki 18 yaşın üzerindeki bireyler, ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ev yapımlarında evin yapılacağı tam hisseli arsa bilgisi, ev onarımlarında ise ev onarımı yapılacak yerin tapu bilgilerini ibraz etmek suretiyle yardım programına başvuruda bulunabiliyor.

Mütevelli heyetlerince barınma yardımından yararlanmasına karar verilen ailelere, ihtiyaca göre 15, 20 ve 25 bin liraya kadar destek veriliyor.

Kaynak: AA