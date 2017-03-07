'Yoksa Almanya hayır cephesinde mi yerini aldı?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk bakanların Almanya'daki toplantılarının iptal edilmesini "Türk düşmanlığı" olarak nitelendirdi.

"Yoksa Almanya 'hayır' cephesinde yerini almıştır da, bizim mi haberimiz olmamıştır?" diye soran Bahçeli, "Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızı 16 Nisan referandumu konusunda bilgilendirmek, onlara açıklayıcı bilgiler vermek siyasi partilerin de doğru ve olması gereken bir faaliyetidir. Bundan almanya niye ürpermiş, niye rahatsız olmuştur? İfade hürriyetine gem vurmanın esas gayesi nedir? Almanya eğer PKK’nın dayatma ve telkiniyle AKP’li bakan ve milletvekillerinin vatandaşlarımızla buluşmasını sabote ediyorsa, biz bunu açıkça Türkiye düşmanlığı sayar, Berlin’in iradesini Kandil’e devretmiş kabul ederiz. Yoksa Almanya hayır cephesinde yerini almıştır da bizim mi haberimiz olmamıştır." şeklinde konuştu.

"Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır"

TBMM'de de gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, Almanya Başbakanı'nın yanlıştan dönüş yaparak, gerilimi artıracak eylem ve adımlardan kaçınması gerektiğini belirterek, "Sabır ve soğukkanlılıkla ilişkilerin düzeltilmesinin yolu aranmalıdır. Meğer ki bu yol bulunamıyorsa, bulunamayacaksa, Almanya kendi bilecek, kendi düşen de ağlamayacaktır. Yeri gelirse kendi yolumuzu kendimiz çizer, kendi söküğümüzü bizzat dikmekten çekinmez, üşenmeyiz." dedi.

"Haçlı kafilesinin yüzüne milli ve sağlam şamar evetle vurulacak"

Haçlı kafilesinin yüzüne milli ve sağlam şamarın evetle vurulacağını söyleyen Bahçeli, "FETÖ'ye, PKK'ya, PYD-YPG'ye, DHKP-C'ye ve de haçlı kafilesinin yüzüne milli ve sağlam şamar evetle vurulacaktır. Evet, sözde Kürdistan paçavrasına çıtını çıkaramayan, Mustafa Kemal'in partisi olduğunu söyleyen ama tarihiyle çelişen yüz karası CHP'ye derstir." ifadelerini kullandı.