  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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YÖK üniversitedeki saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

YÖK, Yükseköğretim Denetleme Kurulu'ndan bir üyeyi, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla alakalı idari soruşturma yapmak için görevlendirdi.

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YÖK üniversitedeki saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

YÖK'ten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında üniversite ve YÖK tarafından hiçbir işlem yapılmadığı iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında müfteri olduğuna dair Başkanlığa 3 şikayet dilekçesi verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu dilekçeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca, işlem yapmakla görevli ve yetkili olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne gereği yapılmak üzere iletilmiştir. Rektörlük tarafından kişi hakkında daha önceden açılmış olan soruşturmanın devam ettiği bilgisi verilmiştir."

YÖK tarafından, Yükseköğretim Denetleme Kurulu'ndan bir üye, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da soruşturmanın saldırıyı aydınlatacağını vurguladı.

"Bu dehşet verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Saldırı neticesinde görevleri başında hayatını kaybeden kıymetli akademisyenlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağ olsun."

Kaynak: AA 

Etiketler: YÖK, saldırı, osmangazi üniversitesi
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