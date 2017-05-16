YÖK doktora burslarını artırıyor

Yükseköğretim Kurulu tarafından doktora öğrencilerine verilen burs miktarı artırılıyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, 100 tematik alanda, 2 bin kişiye verilen doktora bursunun, eylül ayından itibaren aylık bin 800 TL'ye yükseltileceğini açıkladı.

Yekta Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter resmi hesabında, konuyla ilgili bilgi verdi.

Saraç, YÖK'ün, öncelikli alanlardaki eğitimli insan ihtiyacını karşılamak amacıyla, 100 tematik alanda iki bin doktora öğrencisine burs verdiğini hatırlattı.

Saraç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

" Bursiyer öğrencilere ödenecek burs miktarı aylık bin 800 TL’ye çıkarılmıştır. Öğrencilerimiz adına çok mutluyuz."

Söz konusu doktora bursu, aylık bin 550 TL olarak veriliyordu.TRTHABER