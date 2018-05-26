YÖK Başkanı Yekta Saraç: Fakülte bahçesinde siyasi propaganda doğru değil

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, CNN Türk televizyonundaki canlı yayında, yeni kurulan üniversiteler ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran'ın istifasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Saraç, 16'sı devlet, 4'ü vakıf olmak üzere toplam 20 yeni üniversitenin kurulduğunu belirtti.

Saraç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmasıyla ilgili üniversiteye ait kampüslerin İstanbul'un değişik bölgelerine yayılması ve farklı fakültelerde aynı programların bulunması sebebiyle organizasyon açısından yeniliğe gitme ihtiyacı duyulduğunu belirtti.

"Fakülte bahçesinde siyasi propaganda doğru değil"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin, tıp eğitimi açısından Türkiye'deki önemine işaret eden Saraç, "Bir iki sene içerisinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, eğitim kalitesi açısından sadece Türkiye'deki değil dünyadaki sıralamalarda yukarı doğru çıkacak" dedi.

Saraç, siyasi figürlerin belli kurallar çerçevesinde fakültelerden bilgi isteyebileceğinin ve misafir edilebileceğinin altını çizerek, "Orası bir fakülte bahçesi. Fakülte bahçelerinde acaba siyasi bir propagandaya nasıl bakmalıyız? Meseleye bu açıdan bakalım. Ben eminim ki CHP'nin yöneticileri de dahil bütün partilerin, fakülte bahçelerinde, üniversitelerde, siyasetin propagandasının yapılmasına, partilerin propagandasına sahne olmasına olumlu bakacağını sanmıyorum" diye konuştu.

"Üniversitelerimiz farklı düşüncelere zemin teşkil edecek"

Fakültelerdeki öğrenci ve akademisyenlerin politikayla ilgilenebileceklerini, üniversitelerinin sorunlarını politikacılarla tartışabileceklerini söyleyen Saraç, "Fakülte bahçesindeki hocalarımız ve öğrencilerimizin birinci vasfı hocalık ve öğrencilik. Yani seçmen kitlesi değil. Tabii ki fakülte dışında o seçmen kitlesi, parti taraftarlığı söz konusu olacak. Üniversitelerimiz farklı düşüncelere zemin teşkil edecek, burada hiçbir problem yok" diye konuştu.

"Siyasetçilerin fakülte ziyaretlerini idareciler doğru yönetmeli"

Saraç, siyasetçilerin fakülte ziyaretlerinin olabileceğini vurgulayarak, "Fakülte bahçelerinde partilerin propaganda yapması ayrı bir konu. Bu sürecin idareciler tarafından doğru yönetilir olması lazım. İdareci tabii ki bir bilim insanı, saygı duyuyoruz ama idarecilik yani bu işin yönetim tarzı da farklı bir konu" dedi.

Anadolu'daki bir üniversitede başka bir partinin daha kampüs içinde faaliyetinin olma durumunun söz konusu olduğunu belirten Saraç, "Üniversitenin rektörü bize iletti. Biz bunun doğru olmadığını düşündüğümüzü ilettik. Onlar da partiye ilettiler. O parti de bundan geri durdu, geri çekildi" diye konuştu.

Saraç, gösterdikleri hassasiyetin bütün partiler ve Türk halkı tarafından benimsendiğini düşündüğünü de dile getirdi.

Saraç, istifa eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran'ın değerli bir bilim insanı olduğunu ve hakkında herhangi bir işlem yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynak: AA