YÖK Başkanı Saraç'tan Fuat Sezgin için taziye mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vefat eden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'e Allah'tan rahmet diledi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saraç, akademi camiasına da başsağlığı diledi.
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Yekta Saraç, paylaşımında, "Bilim tarihçiliğimizin önemli siması Sayın Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etmiştir. Allah'tan kendisine rahmet, kederli ailesine sabırlar dilerim. Akademi camiamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Bilim tarihçiliğimizin önemli siması Sayın Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etmiştir. Allah'tan kendisine rahmet, kederli ailesine sabırlar dilerim. Akademi camiamızın başı sağ olsun.— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) 30 Haziran 2018
Kaynak: AA