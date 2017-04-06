YÖK Başkanı Saraç YÖKDİL anket sonuçlarını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na ilişkin Twitter'daki hesabından düzenlediği anketlerin sonuçlarını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç, ilk kez bu yıl mart ayı içerisinde düzenlenen YÖKDİL Sınavı'na ilişkin yeni kararlar almadan önce takipçilerinin görüşüne başvurmak amacıyla Twitter hesabı üzerinden düzenlediği 2 anketin sonuçlarını paylaştı.

Yekta Saraç, adaylara, YÖKDİL Sınavı'na çeşitli nedenlerle giremeyenlere (özellikle doktora yapmak isteyen öğrencilere) yönelik "2017 yılı sonuna doğru yapmayı planladığımız 2'nci YÖKDİL Sınavı'nın daha erken tarihlere çekilmesini ister misiniz?" sorusunu yöneltti.

İlki sadece İngilizce alanında düzenlenen sınavın 2'ncisinde buna ek olarak 2'nci bir dilden sınav yapılması halinde istedikleri dilin hangisi olduğunu da 2'nci ankette soran Saraç, Almanca, Arapça, Farsça ve Fransızcayı da seçenek olarak sundu.

YÖKDİL anketine 180 bin oy

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Saraç, anketlere yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anketlerimizde toplamda yaklaşık 180 bin kişi oy kullandı. Şaşırtıcı derecedeki büyük ilgi, ne denli doğru bir yöntem izlediğimizi gösteriyor. YÖKDİL'i erken tarihte tekrarlamamıza dair anketimiz yüzde 68 'evet', yüzde 32 'hayır' şeklinde neticelendi. İngilizceye ek olarak hangi dillerde talep olduğuna dair anketimiz yüzde 62 Arapça, yüzde 28 Almanca, yüzde 7 Fransızca, yüzde 3 Farsça şeklinde neticelendi."

YÖK'ün aldığı kararlara paydaşlarını ortak kılacağını belirten Saraç, anket sonuçlarını kurullarında görüşeceklerini ve konuya ilişkin karar alırken bu sonuçların dikkate alınacağını da bildirdi.