  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

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YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerden atılmama hususu kaldırılmıştır

YÖK Başkanı Saraç, üniversitelerden atılmama hususunun kaldırıldığını, sadece lisans değil bütün düzeyler için azami eğitim süresinin getirildiğini hatırlattı.

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YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerden atılmama hususu kaldırılmıştır

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerden atılmama hususunun kaldırıldığını, sadece lisans değil bütün düzeyler için azami eğitim süresinin getirildiğini hatırlattı.

Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetenin manşetinde "Üniversiteden atılma geri gelsin" başlığıyla, uluslararası sıralamalarda başarı gösteren önemli bir üniversitenin rektörüyle yapılan röportaja yer verildiğini ifade etti.

Yekta Saraç, şunları kaydetti:

"Tüm kamuoyunun, akademi camiasının ve özellikle yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin de bildiği üzere, YÖK Başkanı olmamızın akabinde başlattığımız girişimle konuya ilişkin yasal bir düzenleme yapılmış, artık 'üniversitelerden atılmama' hususu kaldırılmıştır. Hatta sadece lisans değil, bütün düzeyler için azami eğitim süresi getirilmiştir. Bu düzenleme yapılalı uzun bir süre olduğu için sanırım unutuldu. Bu vesileyle maalesef malumu ilam etme durumunda kalarak, tekrar hatırlatmak istedim."

Etiketler: YÖK, yekta saraç, Üniversiteler, açıklama
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