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Yoğunluk yaşanan 63 hastanede gece 23'e kadar personel çalıştırılacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yoğunluk yaşayan 63 hastanede gece 23'e kadar ek sağlık personeli çalıştırılacağını açıkladı.

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Yoğunluk yaşanan 63 hastanede gece 23e kadar personel çalıştırılacak

Sağlık Bakanı Demircan, yoğunluk yaşanan hastanelerle ilgili yeni bir düzenlemenin hizmete sokulacağını duyurdu.

Düzenlemeye göre yoğunluk yaşanan 63 hastanede gece 23'e kadar ek sağlık personeli çalıştırılacak. Böylece acile başvurup da durumu "gerçekten" acil olmayan hastalar, gece yarısına kadar hizmet verecek olan polikliniklere sevk edilebilecek.

Bakan Demircan, ihtiyaç duyulan hastanelere yoğun bakım yatak sayısının da arttırılacağını belirtti.

Acil servislerde yeni dönem başladı

Türkiye genelinde günde ortalama 1 buçuk milyon kişi hastanelerde muayene oluyor. Bu sayı İstanbul'da yaklaşık 300 bin kişi. Ve yine sadece İstanbul'da günde 45 bin kişi acil servislere başvuruyor.

Hizmetin ilk başlayacağı 63 hastanenin özelliği ise, acil servislerinde günde bin kişiden fazla hastaya bakılıyor olması. Yeni sistem kısa süre sonra tüm hastanelerde uygulanmaya başlayacak.

TRT Haber/AA

Etiketler: sağlık bakanı
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