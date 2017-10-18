Yoğun bakımdaki Baykal'a ziyaretler sürüyor

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde eski Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Abdüllatif Şener ile MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ziyaret etti.

Arınç, ziyaretinin ardından hastaneden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Türk siyasetinin en güçlü isimlerinden, derin izler bırakmış, herkesin takdirle andığı güzel bir siyasetçiye "geçmiş olsun" demek için hastaneye geldiğini belirten Arınç, Baykal ile görüşme fırsatının olmadığını, doktorlardan, kızından ve yol arkadaşlarından bilgi aldığını söyledi.

Baykal'ın bugün, düne göre daha iyi olduğunun söylendiğini aktaran Arınç, "İnşallah şifa bulacak, bunu ümit ediyoruz. Ben de eşimin ve şahsımın geçmiş olsun dileklerini ifade ettim." dedi.

Ziyaretler sürüyor

Baykal'ı ziyaret için sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak ve Haluk Koç, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ da hastaneye geldi.

Bu arada, Baykal'ın durumunun stabil olduğu, yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi. AA