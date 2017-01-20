Yılmaz: Yeni müfredat için 70 bin kişi müracaat etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredat taslağıyla ilgili şu ana kadar 70 bin kişinin olumlu katkıda bulunmak için müracaat ettiğini belirterek, "Onlar değerlendirilecek ama 70 bin kişinin katkıda bulunmak istemesi gerçekten bu müfredatın geçmişe kıyasla çok daha iyi olacağını gösteriyor. Çünkü el elden üstündür." dedi.

Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla Ankara Fen Lisesi'nde katıldığı karne dağıtım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni müfredat taslağıyla ilgili geri dönüşlere ilişkin sorusu üzerine Yılmaz, "Şu anda biz memnunuz. Müfredatın demokratikleşmesi, ortak aklın bulunması. Şu ana kadar yaklaşık 70 bin kişi olumlu katkıda bulunmak için müracaat etti. Onlar değerlendirilecek ama 70 bin kişinin katkıda bulunmak istemesi gerçekten bu müfredatın geçmişe kıyasla çok daha iyi olacağını gösteriyor. Çünkü el elden üstündür." dedi.

Yılmaz, 3 milyonun üzerinde insanın sadece müfredatla ilgili açılmış olan siteye girdiğini, bunun da müfredata ilgi ve alakayı gösterdiğine işaret ederek, "Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Aziz milletimiz şundan emin olsun, evlatları bize emanet, inşallah biz de aldığımız emaneti çok daha iyi bir şekilde bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Atatürk cumhuriyetini biz güçlendiriyoruz ve eskisiyle kıyas olmayacak şekilde." ifadesini kullandı. AA