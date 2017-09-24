İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da AK Parti Sürmene İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını iletti.

Partililere emeklerinden dolayı teşekkür eden Soylu, siyasette hizmetin önemine işaret ederek, AK Parti'nin 15 yıldır büyük bir gayreti ortaya koyduğunu bildirdi.

"Yıllarca ekonomik operasyonlarla bizleri uğraştırdılar"

Bakan Soylu, Karadeniz Bölgesi'nin Türkiye'nin en güvenli ve sorunsuz bölgesi olduğunu aktararak, "Yıllardır böyledir ama bunu bile çekemeyen bir üst akıl, bir şeyler yapmaya çalışıyor." dedi.

Soylu, Karadeniz'de sığınmacı kaçakçılığı diye bir meselenin hiçbir zaman olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yoktur ama 13 Ağustos'tan itibaren birden bire kaçakçılık hadisesi meydana gelmeye başladı. Bir aydır. 834 kişiyi Sahil Güvenliğimiz, 237 kişiyi de jandarmamız yakaladı. Toplam bin 71 kişi. Bir ay içerisinde, herhangi bir kaçakçılık olmayan Karadeniz için ifade etmek istiyorum ki bu önemli bir rakamdır. Bin 71 kişi. Tıpkı onun gibi hiç olmayan işler... Eren Bülbül evladımızın şehadeti, ondan önce 3 polisimizin şehit olmasıyla neticelendirilen yine Maçka ilçemizdeki saldırı. Peki sebep nedir? Sebebi şu, Türkiye'nin üzerinde birileri gölge oyunu oynamak istemektedir. Türkiye'den kötü bir fotoğraf, her yerini sorunlu göstermek istemektedirler."

"Türkiye bugün çok ciddi bir mücadelenin içerisindedir"

Oysa Türkiye'nin bugün çok ciddi bir mücadele içerisinde olduğuna vurgu yapan Soylu, bir yandan PKK, bir yandan PYD, bir yandan FETÖ, sınırlar dışında DEAŞ ile çok ciddi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade etti.

Bakan Soylu, öte taraftan 4,5 milyon Suriyelinin göçünü yönetmeye çalıştıklarını belirterek, "Bir yandan üzerimizden geçirmeye çalıştıkları uyuşturucunun önünü kesmeye çalışıyoruz. Diğer yandan 2019 itibarıyla kendimizi yeni bir geleceğe hazırlıyoruz ve hepsini yaparken de ekonomimiz ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüyor. İşsizlik azalıyor, ihracatımız 150 milyar doların üzerine yeniden çıktı." diye konuştu.

Bütün bunların kolay işler olmadığına değinen Soylu, şunları aktardı:

"Bu başarıdan rahatsız olanlar var. Onlar bizim nereden güç aldığımızı biliyorlar. Bu milletin güçlü olduğunda neler yapabileceğini çok iyi biliyorlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan kılıç değil, iman olduğunu, bu birlik olduğunu, beraberlik olduğunu biliyorlar. O yüzden bir yandan terörle mücadelemize, bir taraftan kardeşliğimize, bir yandan da kültürümüze saldırıyorlar ve Recep Tayyip Erdoğan'ı, kıymetli Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi kabul edemiyorlar. Hazmedemiyorlar ve sürekli ona saldırmaya çalışıyorlar."