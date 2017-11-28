Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yılın son MGK'sında 2017 yılının genel bir değerlendirmesi yapılacak.

Öne çıkan gündem başlığı Suriye’deki gelişmeler olacak.

Soçi Zirvesi ışığında Suriye’deki gelişmeler, olası Afrin harekatı ve ABD'nin terör örgütü PYD'ye yönelik tutumu ve gelecek döneme etkileri toplantıda ele alınacak.

Irak güçlerinin DEAŞ’ın bulunduğu yerlerde kontrolü ele geçirmesi ve sınır güvenliği de MGK gündeminde...

MGK’da bir başka başlık ise NATO ile ilişkiler.

Son olarak NATO tatbikatındaki skandal, bunun yansımaları ve bundan sonra yapılacaklar masada olacak.

Kaynak: TRT Haber