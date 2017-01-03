Yılın son ayında PKK'ya büyük darbe indirildi

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleştiren, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya yönelik 2016 yılının son ayındaki operasyonlarda 170 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin yaptığı saldırılarında sivilleri dahi hedef alan PKK'lı teröristlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) amansız takibi devam ediyor.

Yıl boyunca "gece, gündüz, şehir merkezi ya da kırsal" demeden yurt içindekiler başta olmak üzere yurt dışında da PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya aralık ayında da ağır darbe vurdu.

1-31 Aralık 2016 tarihinde, terör örgütü PKK'nın saldırılarında 55 güvenlik görevlisi şehit oldu. Aralarında genç, yaşlı ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 166 sivil yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 57 asker de tedavi altına alındı.

Bir ayda 170 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik bu saldırıları gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.

Aralık ayındaki operasyonlarda 170 PKK'lı terörist (110 ölü, 18 teslim, 42 yakalanan) etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik olmak üzere pek çok ilde aralık ayında gerçekleştirilen operasyonlarda bin 146 zanlı gözaltına alındı.

Bu kişilerden aralarında HDP ve DBP'li yönetici ve belediye başkanlarının da yer aldığı 604'ü tutuklandı.

Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor

TSK'nın Doğu ve Güneydoğuda yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi ve çetin kış şartlarda dahi hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, terör örgütüne yönelik Hakkari Çukurca, Şemdinli, Ağrı Doğubayazıt, Şırnak merkez, Faraşin, Bestler-Dereler, Beytüşşebap, Tunceli merkez, Bali Deresi Bölgesi, Batman Sason, Bingöl merkez, Ortaçanak ile Muş Şenyayla ve Bitlis bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenlendi.

Kış şartlarındaki olumsuzluklara rağmen kararlılıkla yürütülen operasyonlarda PKK'nın birçok sözde eyalet sorumlusu öldürüldü. Ağır kayıplar verilmesi ve sözde sorumluların etkisiz hale getirilmesiyle bölgedeki teröristler dağılma noktasına geldi.

Türkiye terör olaylarına karşı "tek yürek" oldu

Ülke genelindeki terör saldırıları, doğudan batıya bir çok ilde düzenlenen yürüyüşler ve yapılan basın açıklamalarıyla kınandı.

Yurt genelinde birçok ilde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş ve basın açıklaması yapan binlerce vatandaş, terör örgütü PKK'nın saldırılarını lanetledi.

Kuzeyden güneye, doğudan batıya Türkiye'nin her yerini ay-yıldızlı bayraklarla donatan vatandaşlar, terör örgütü PKK'yı ve saldırılarını kınadı.

Hakkari, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı, Batman ve Kars’ta da binlerce kişi sokaklara çıkarak terör olaylarını lanetledi.

PKK'nın Ege açılımı çökertildi

Geçen yılın son ayında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin 3 bölgede düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak ve 8 depo bulundu.

Örgütün Ege açılımı kapsamında oluşturulduğu belirtilen sığınak ve depolarda, çok sayıda silah, el bombası ile patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Bayındır, Torbalı ve Buca'nın ardından Kemalpaşa'daki sığınak ve depoların imha edilmesiyle terör örgütü PKK'nın Ege açılımının çökertildiği belirtildi.

Aralık ayının öne çıkan bazı terör olayları şöyle:

- 10 Aralık'ta, Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından saat 22.29'da, 45 saniye arayla Vodafone Arena yakınlarında iki ayrı terör saldırısı meydana geldi. Saldırılarda 37'si polis, 8’i sivil olmak üzere 45 kişi şehit olurken, 165 kişi ise yaralandı.

- 17 Aralık'ta, Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 14 asker şehit oldu, 54 asker ile bir sivil yaralandı.

- 1 Aralık'ta, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıya annesinin emzirdiği sırada maruz kalarak ağır yaralanan 4 aylık Can Eringin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

- 2 Aralık'ta, Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.