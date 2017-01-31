Yılın ilk MGK toplantısı bugün yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 14’te başlayacak toplantıda iç ve dış güvenlik konuları değerlendirilecek.

PKK ile mücadele kapsamında hem sınır içinde hem de sınır dışında yürütülen operasyonlar masada olacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

FETÖ soruşturmalarında gelinen süreç, yurt dışına kaçan FETÖ’cülerin iadesi konuları da Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak.

Avrupa Birliği müzakere süreci ile Kıbrıs görüşmeleri de toplantının gündeminde olacak.