Yılın ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak olan yılın ilk Bakanlar Kurulu toplantısında, terörle mücadele ve OHAL konuları görüşülecek.

Gündem maddeleri OHAL ve ByLock

Kurul’da masaya yatırılacak ilk gündem maddelerinden biri 17 Ocak’ta sona erecek Olağanüstü Hal'in uzatılması.

Olağanüstü Hal son olarak 17 Ekim 2017’de 3 ay uzatılmıştı.

Bir diğer konu “Mor Beyin” uygulamasıyla telefonlarına kendi istekleri dışında ByLock yüklenenler.

Tutuklanan ya da kamudaki görevlerinden ihraç edilen bu kişilerle ilgili yeni bir Kanun Hükmünde Kararname'nin gündeme gelmesi bekleniyor.

Terör örgütleri DEAŞ, FETÖ ve PKK ile mücadele de Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek.

Irak, Suriye ve ekonomik gelişmeler de masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya ziyaretleri de Bakanlar Kurulu gündemine gelecek.

Bu iki ziyaret çerçevesinde Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek.

Kaynak: TRT Haber