  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Yıldırım'dan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

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Yıldırımdan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Yıldırım'ın Çorum temasları kapsamında gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin görüntüler, Başbakanlık Basın Merkezi tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Hastane girişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım, vatandaşları selamladı.

Yıldırım, kendisine "Hoş geldiniz Başbakanım" diyen kısa boylu bir vatandaşla diz çökerek fotoğraf çektirdi.

Kadın doğum servisi önünden geçerken koridorda bekleyen bir vatandaşa, "Hayır mı, hasta mı var?" diye soran Yıldırım, "Doğum bekliyoruz" cevabını alması üzerine, "Hadi hayırlı olsun, Allah analı babalı etsin." ifadesini kullandı.

Bazı hastaları odalarında ziyaret eden, sağlık hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını soran Yıldırım, yetkililerden hastaların durumuna ilişkin de bilgi aldı.

Yıldırım'a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da eşlik etti. 

Etiketler: Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma , çorum, Başbakan Binali Yıldırım
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