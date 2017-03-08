  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Yıldırım yarın KKTC'ye gidecek

Başbakan Yıldırım, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çalışma ziyareti yapacak.

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Yıldırım yarın KKTCye gidecek

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşmeler yapacak.

Görüşmelerde, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da ilerletilmesi ve Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmasına ilişkin müzakere sürecinde meydana gelen son gelişmeler ele alınacak.

Yıldırım'ın ziyaret kapsamında düzenlenecek toplu etkinlikte halka hitap etmesi öngörülüyor.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'
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