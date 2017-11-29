Yıldırım: Senin ithamlarınla Cumhurbaşkanımızın itibarı zedelenmez

Başbakan Binali Yıldırım Orman Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

375 dev yatırımın açılışının yapılacağı törende Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şunlar;

-15 yıldır milletimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Millete hizmeti hakka hizmet olarak bildik. Her türlü manipülasyona rağmen ekonomimizin nasıl sağlam temeller zeminde oturduğu ispatlandı. Önümüzdeki engelleri aşa aşa ülkemizi 3 kat büyüttük. Bundan sonra daha fazla üretim ve istihdam için kolları sıvadık. Her gün yeni bir prjeyi tamamlamanın gururunu yaşadık.

'Senin ithamlarınla Cumhurbaşkanımızın itibarı zedelenmez'

"Dün ana muhalefet partisi Kılıçdaroğlu, grup toplantısında heyecanla şevkle sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinden bir itibar cinayeti işlemeye kalkmıştır. Yalan yanlış belgelerle aklı sıra akrabalar üzerinden Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannetti. Geçmişte buna benzer onlarca asılsız ithamda bulunmuş her seferinde şapa oturmuştur. Suçladığı insanların avukatları kendisini bu iddiayı ispata davet etmiş. 24 saat gaçti, ana muhalefet partisinden çıt çıkmıyor. Cumhurbaşkanımız 40 yıllık siyasi hayatında millete hizmet eden millet sevdalısı bir zattır. Senin ithamlarınla onun itibarı bir gram bile azaltmaz. Ülkemiz aleyhinde kara propaganda yapanların değirmenine su taşımaktan başka bir şeye hizmet etmez bu yaptıkların. Aslı astarı olmayan iddialarla ortaya çıkarsanız sonuç bu olur. Cumhurbaşkanımız 12 seçim geçirdi bunlara rağmen milletin desteğini alarak bugünlere geldi. 9 seçime girdin hangi seçimi kazandın? Soruyorum? Seçim kazanmak için milletin derdiyle dertlenmek millete hizmet etmek gerekiyor. Boş işlerle ne milletin kalbine girebilirsin ne de iktidar olabilirsin."

'81 ilimizin tamamında hizmetler dağılmış durumda'

"Bizim işimiz hizmet gücümüz millettir. Biz milletin gösterdiği istikamette yürüdük bundan sonra da devam edeceğiz. Bizi millet yolundan asla döndüremezler. 375 eserin toplu açılışını burada Cumhurbaşkanmızın huzurunda gerçekleştiriyoruz. Dünyanın 3. barajını inşa eden, asrın projesi KKTC'ye su götüren Orman bakanlığının daha çok işi var. 7.7 milyar lira değerindeki bu eserleri hizmete alıyoruz. Laf üstüne laf koyanı da taş üstüne taş koyanı da milletimiz iyi biliyor. Tamamlanan tesislere baktığmızda herkese her yere hizmetlerimiz ulaştırılıyor. 81 ilimizin tamamında hizmetlerimiz dağılmış durumda. Bizim siyasetimiz Türkiye siyasetidir."

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