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Buradasınız : » » Yıldırım-Merkel görüşmesinin saati belli oldu

Yıldırım-Merkel görüşmesinin saati belli oldu

Başbakan Yıldırım bugün Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek. İkilinin saat kaçta görüşeceği belli oldu.

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Yıldırım-Merkel görüşmesinin saati belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Yıldırım'ı Tegel Havalimanı'nda Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile Alman Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.

Başbakan Yıldırım, Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile TSİ 18.00'de görüşecek.

Yıldırım, Berlin'deki temaslarını tamamlamasının ardından küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel
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