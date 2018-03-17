Yıldırım: Koca Avrupa, terör örgütüne neredeyse teslim oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilerle sohbet etti.

Gündeminde Afrin olan Başbakan Yıldırım, harekatın devam ettiğini anlattı.

"İşlerini tamamlayınca çıkacaklar"

Yıldırım, harekatın Mayıs ayında biteceğine dair yapılan açıklamaları şu sözlerle değerlendirdi:

"Şu gün biter, şu gün gireriz çıkarız diye bir şey yok. Burada sivillere zarar vermeden teröristleri etkisiz hale getirmek kolay bir iş değil. İşlerini tamamlayınca çıkacaklar. Biz zaten baştan burada gelip kalma niyetimiz yok dedik."

"Avrupa'yı terörden koruyoruyoruz, yatıp kalkıp dua etsinler"

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması çağrısı yapan Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararların bir yaptırımı olmadığını şöyle anlattı:

"Kusura bakmasınlar, onlar sıcacık koltuklarında otururken, Türkiye Avrupa'yı terörden koruyor. Bu kararları almadan önce yatıp kalkıp Türkiye'ye dua etmeleri lazım. Bunlar tamamen vizyonsuz, cahilce, bölgenin sorunlarından bihaber insanların verdiği kararlar. Yazık koca Avrupa kıtası bölücü terör örgütüne neredeyse teslim oldu. dilimizde tüy bitti. Diyoruz ki, bakın bunları şımartmayın, müsamaha göstermeyin, yarın bir gün sizin de başınıza bela olur. Ve dediklerimiz bir bir çıkıyor."

"Arzumuz mutabakat içinde sorunun çözülmesi"

Yıldırı, Münbiç'e olası operasyonla ilgili ise şunları söyledi:

"Duruşumuz çok net. Afrin'de neyse Münbiç'te de aynı. Sınırlarımızın güneyinde terör örgütlerinin varlığını istemiyoruz. ABD oradaki PYD-YPG unsurlarını güya güvenliği sağlamak amacıyla tuttuğunu söylüyor. Bizim arzumuz, gerek Rusya, gerek ABD ile bir mutabakat içinde sorunun çözülmesi. Ama her halükarda çözülecek."

"Bizim için o gitmiş, bu gelmiş fark etmez"

Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan değişiklik hakkında da, "Bizim için o gitmiş, bu gelmiş fark etmez. İlkeler esastır" diye konuştu.

"Canımızı yakan bütün unsurların hakkından geliriz"

Başbakan Yıldırım, terörle mücadele hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terörde Doğu ve Batı diye bir şey olmaz. ABD'den samimiyet istiyoruz. Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı diye bir ayrım olmaz. Bize rahatsızlık veren, canımızı yakan bütün unsurların hakkından gelmesini biliriz. Eğer bunların arkasında birileri varsa ona karşı da tutumumuz değişmez. Üye olduğumuz NATO'daki üyelerden bir tanesi "ben bu teröristlere destek oluyorum" derse bu ne NATO'nun ilkelerine, ne ülkelerin teröre bakışına uyar."

"Sahtekarlık söz konusu olmaz"

Başbakan Binali Yıldırım, oy pusulularıyla ilgili tartışmalar hakkında ise şöyle konuştu:

"Şimdi bütün oy pusulaları filigranlı. Yani, mühre falan gerek yok. Bu eski, klasik devlet bakışı. Oy pusulasının hiç bir yerine mühür bile vurulmaması lazım. İhtiyaç yok. aslında burada bir sahtekarlık söz konusu olmaz. Asıl olan seçmenin oyuna oluyor. 50 milyon seçmenin neredeyse yüzde 8-10’unun oyu boşa gidiyor. Yazık değil mi? Günah değil mi?"

"Tüm bunlar ortadayken, şüphe düşürmek büyük haksızlık"

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Referandumda bir oyun oynandı. Pırıl pırıl seçimi tartışmaya açmaya çalıştılar. Muvaffak olamadılar. Orada bazıları kaybedecekleri seçimi tartışmaya açmak için, öyle bir iş yapıldığı kuşkusu bende var. Bir kaşık suda fırtına koparmaya çalıştılar. Oraya itiraz, buraya itiraz, çok ciddi denetimler var. Tüm bunlar ortadayken, seçimler üzerine şüphe düşürmek büyük haksızlık."

"Ümit fakirin ekmeği"

Yıldırım, CHP'li bazı vekillerin seçimleri boykot çağrısını da şöyle değerlendirdi:

"O 'girmeyelim' diyenler kazanma ümidi olmayanlar. 8-9 seçim kaybettiler. Bundan sonrakine de 'ne diye zahmete girelim, kaybedeceğiz' diye düşünmüş olabilirler. Ama bir de bu 'girmeyelim' diyenlerin evveliyatına bakarsanız, onlar protest kişiler. Ama Kılıçdaroğlu da 'seçime gireceğiz' dedi. Çünkü o da kazanacağına inanıyor. Yani, ümit fakirin ekmeğidir."

"Faizlerle ilgili köklü bir çözüm üzerinde çalışıyoruz"

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Yıldırım, faizlerle ilgili çalışmaların olgunlaştığını, henüz son şeklinin verilmediğini söyleyerek, "Yüksek faiz, yüksek enflasyon ve kur baskısıyla ilgili daha köklü bir çözüm üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber