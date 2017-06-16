Yıldırım, Diyarbakır'da 57 milyon liralık projelerin açılışını yapacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla bugün Diyarbakır'da düzenlenecek törende, bedeli 57 milyon lirayı bulan Gazi ve Melikahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma 1. etap, Dicle Vadisi Projesi 1. etap ve restorasyonu tamamlanan tarihi yapıların açılışı yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, terörden zarar gören bölgelerin yeniden imar ve ihyası kapsamında Diyarbakır'da bugün bir dizi projenin açılışı gerçekleştirilecek.

Bakanlık koordinesinde devam eden çalışmalarda tarihi dokuya zarar veren sağlıksız yapılaşma ortadan kaldırılırken, terör saldırılarında hasar gören tarihi eserler aslına uygun şekilde onarılıyor.

Bakanlar Kurulunca 25 Mart 2016'da alınan acele kamulaştırma kararının ardından önce zarar tespiti yapıldı, ardından yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştirildi. Vatandaşlara eşya ve kira yardımı ve kamulaştırma için 129 milyon lira yardım ve ödeme yapıldı. Ayrıca hak sahipleri için yaptırılan 7 bin 837 konutun inşaatı sürüyor.

Hak sahiplerine, evlerinin karşılığında taşınmazlarının değerinin nakdi olarak ödenmesi, Üçkuyular ve Çölgüzeli mevkisinde TOKİ konutlarından edinebilme ya da Suriçi'nde Koruma Amaçlı İmar Planı hükümleri doğrultusunda evini yapmasına izin verilme gibi seçenekler sunuluyor.

Suriçi'nde onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda altyapı çalışmaları tamamlandı. Hz. Süleyman Camisi'nin çevresini kapsayan 115 dönümlük alan gecekondulardan temizlenerek yeşil alan haline getirildi.

500 dükkanın dış cephesi yenilendi

Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin birinci etabı tamamlandı. 24 milyon liraya mal olan çalışmalar sonucu yaklaşık 500 esnafa dış cepheleri yenilenen dükkanları teslim edildi. Sokak sağlıklaştırma uygulamalarının tamamının bu yılın sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 50 kilometre altyapı, içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu iletim ve şebeke hattı döşenirken, Mardinkapı ve Dağkapı arasında bin 856 metre uzunluğundaki yol ile 10 bin 500 metrekare parke yol yapım çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Dicle Nehri kenarında yeni yaşam alanı

Dicle Vadisi Rekreasyon ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların ilk etabı tamamlandı. 27 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje ile 300 kişinin aynı anda ibadetini yerine getirebileceği cami, 2 basketbol ve futbol sahası, 4 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu, bisiklet otoparkı ve kiosku, dokuya uygun kır kahvesi büfe ve su deposu inşa edildi. Yeşil alana büyük önem verilen projede 265 bin metrekare çim kullanılırken, 60 farklı türde 65 bin ağaç ve çiçek dikildi.

Projenin tamamı bittiğinde Dicle Vadisi, yeşil alanlar, bisiklet yolları, göletler, meydanlar, sosyal donatılar, açık spor ve rekreasyon alanları ile kentin en önemli yaşam alanı olacak. Böylece kent ve çevresinde yaşayanların dinlence ve eğlence gereksinimleri karşılanabilecek.

Yöresel mimariye uygun yapılıyor

Ev sahipliği yaptığı bütün medeniyetlerin izlerini taşıyan Sur'da yaşayan bir şehir inşa ediliyor. Tarihi Diyarbakır Evleri aslına uygun şekilde restore ediliyor. Suriçi'nde yöresel mimariye uygun 44 konutun yapımı sürdürülüyor.

Terör saldırılarında tahrip olan aralarında 2 kilisenin de bulunduğu tarihi eserler restore ediliyor. Saldırılarda zarar gören Nebi Camii, Hz. Süleyman Cami, Nasuhpaşa Cami ve Zinciriye Medresesi'nin restorasyon çalışması tamamlandı.

Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla bugün Diyarbakır'da düzenlenecek törende, bedeli 57 milyon lirayı bulan Gazi ve Melikahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma 1. etap, Dicle Vadisi Projesi 1. etap ve restorasyonu tamamlanan tarihi yapıların açılışı yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Başbakan Yıldırım'ın Diyarbakır programına eşlik edecek, ardından Ulu Cami önünde kurulan iftar sofrasına katılacak.

Özhaseki, yarın da Sur'da inşa edilen konutlarda ve Dicle Vadisi rekreasyon alanında incelemelerde bulunacak.