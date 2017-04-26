  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Yıldırım-Bahçeli görüşmesinde hangi konular görüşüldü?

Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile görüştü. 45 dakika süren görüşmede hangi konular görüşüldü?

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Yıldırım-Bahçeli görüşmesinde hangi konular görüşüldü?

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Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü operasyonların yanı sıra halkoylamasının ardından Meclisin en önemli gündem maddesi olacak uyum yasaları değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ile Bahçeli arasında 16 Nisan'da yapılan halkoylamasının ardından gerçekleştirilen ilk yüz yüze görüşmede, en önemli gündem maddesi terörle mücadele oldu.

Başbakan Yıldırım, 45 dakika süren görüşmede, Bahçeli'ye, TSK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürüttüğü operasyonların yanı sıra Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı'ndaki bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatları konusunda bilgi verdi. Görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere terörle mücadelede kararlılık vurgusunda bulunuldu.

Yıldırım, TBMM'nin 97. açılış yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyonda, uyum yasalarını çıkarmak için muhalefetle mümkün mertebe uzlaşmayı tercih edecekleri mesajını vermişti. Görüşmede, 2019 yılına kadar çıkarılacak uyum yasaları değerlendirildi. Halk oylamasının ardından 2 Mayıs'ta Genel Kurul çalışmalarının yeniden başlayacağı Meclisin öncelikli gündem maddesi olacak uyum yasaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" kararı ele alındı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmenin ardından Çankaya Köşkü'nden MHP Genel Merkezi'ne geçti. Görüşmede, kabine revizyonunun gündeme gelmediği öğrenildi.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, Yıldırım-Bahçeli görüşmesi, 16 Nisan halkoylaması, Terörle Mücadele, uyum yasaları
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