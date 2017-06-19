  • 19 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » 'Yılbaşından bu yana 304 bin fidan diktik'

'Yılbaşından bu yana 304 bin fidan diktik'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yılbaşından bu yana 304 bin fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

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Yılbaşından bu yana 304 bin fidan diktik

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğünce uygulanan ağaçlandırma projeleri kapsamında ibadethane bahçeleri, mezarlıklar, hastane ve sağlık ocağı bahçeleriyle okullarda fidan dikim çalışmaları sürüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Bakanlık olarak "Türkiye'yi yeşile bezemek" için büyük bir gayretle çalıştıklarını vurguladı.

Orman teşkilatının, özellikle ibadethane, mezarlık, sağlık kuruluşları ve okul bahçelerinin ağaçlandırılması için büyük bir özveriyle çalıştığına dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yılbaşından bu yana 304 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bundan sonra da bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın istedikleri yere fidan dikmeleri ve ağaçlandırma çalışmalarımıza katkı sağlamaları maksadıyla bedelsiz fidan dağıtımına da devam ediyoruz. Yılbaşından bu güne vatandaşlarımıza 6 milyon 715 bin fidan dağıttık, bundan sonra da bedelsiz fidan dağıtımına devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan dağıttığımız bu fidanları zaman kaybetmeden toprakla buluşturmalarını ve diktikleri bu fidanların bakımını sağlamalarını rica ediyoruz.”

Etiketler: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 304 bin fidan
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