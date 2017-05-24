'Yıl sonunda İstanbul trafiği daha da rahatlayacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "31 Aralık 2018 tarihinde tamamlanması için yoğun çalışmaların devam ettiği Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi (Marmaray) Projesinin hizmete girmesi ile Gebze-Halkalı arasında 2-10 dakikada bir sefer yapılacak ve bir yönde saatte 75 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Arslan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un ulaşım sorununa ilişkin yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, toplu ulaşım ve trafik sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve entegrasyonunun İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görevi kapsamında olmakla birlikte; Bakanlık tarafından hizmete verilen veya verilecek olan projelerin İstanbul'un ulaşım sorununun çözümüne önemli katkılar verdiğini anımsattı.

Avrasya Tüneli, Marmaray ve 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne ilişkin bilgi veren Arslan, 31 Aralık 2018 tarihinde tamamlanması için yoğun çalışmaların devam ettiği Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi (Marmaray) Projesi'nin hizmete girmesi ile Gebze-Halkalı arasında 2-10 dakikada bir sefer yapılacağını bildirdi. Arslan, bir yönde saatte 75 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşılacağına işaret etti.

Bakan Arslan, şöyle devam etti:

"Yolculuk süreleri kısalacak, Mevcut Boğaz Köprülerinin yükü hafifletilecek ayrıca iş ve kültür merkezlerine kolay, rahat ve çabuk ulaşım sağlayarak kentin değişik noktaları birbirlerine yaklaştıracaktır. Mevcut durumda Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arasında pik saatlerde 5 dakika, diğer saatlerde 7 ve 10 dakika sefer sıklığı ile işletilmektedir."

Bakanlar Kurulu kararınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından üstlenilen raylı sistemler hayata geçirilerek trafik sorununa çözümler üretildiğini belirten Arslan, İstanbul'dan geçen otoyollar üzerinde bulunan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerinin kaldırılarak, araçların yavaşlamadan geçebilecekleri Serbest Geçiş Sistemine (SGS) geçiş çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Arslan, bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Mahmutbey gişelerinde dönüşümün tamamlandığına, seyahat sürelerinde ciddi azalmalar olduğuna dikkati çekti.

Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin de SGS dönüşümleri sağlanarak gişe kaynaklı trafik sıkışıklıklarının önlenmesi için de çalışmalara başlandığını kaydetti. AA