YHT bu yıl sonunda Haydarpaşa'ya kadar gidebilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yüksek hızlı tren hakkında sorulan soruya ise Bakan Arslan, "Yüksek hızlı ve hızlı tren hatları koridor yaklaşımıyla doğu-batı aksında ve kuzey-güney aksında yapılmak üzere belirlenmektedir. Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri güzergâhı Antalya'yı İç Anadolu'ya bağlayacaktır; Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla-Adana-Mersin güzergâhı ise özellikle saydığım bölgelerin Mersin ve İskenderun limanlarına ulaştırılmasını sağlamış olacak, böylece önemli bir güzergâhı tamamlamış olacağız. Ankara-Mersin güzergâhı kapsamında Niğde il sınırları içerisinden geçen Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla demir yolu projemiz bulunmakta, Niğde ilimiz de Ulukışla-Niğde hattının modernizasyonuyla birlikte hızlı tren hattına bağlanmış olacaktır" dedi.

Bakan Arslan şöyle devam etti:

"Haydarpaşa-Pendik demir yolu hattının yapımıyla ilgili olarak veya bir başka ifadeyle Marmaray Projesi'nin Halkalı'ya ve Gebze'ye kadar uzatılmasıyla ilgili olarak çalışmalarımız devam etmekte, arkeolojik kazılar, sözleşmeye dâhil edilen ilave işler, güzergâh üzerindeki bazı mülk ve hak sahiplerinin hukuki talepleri nedeniyle işin ilerlemesinde öngörülmeyen bazı durumlar olmuş, buna bağlı olarak gecikmeler yaşanmıştır ancak son bir yıl içerisinde çok ciddi bir hızlanma söz konusudur. Ağustos ayı içerisinde altyapı inşaatını, eylül ayı içerisinde de inşallah sinyalizasyonu bitireceğiz. Ondan sonra, kalan sürede de testleri yaparak bu yıl sonu itibarıyla banliyö hatlarını Gebze'den Halkalı'ya Marmaray araçlarıyla kesintisiz yolcu taşınabilir hâle getireceğiz. Ayrıca, yüksek hızlı trenlerimiz de Ankara'dan kalkıp Haydarpaşa'ya kadar veya Halkalı'ya kadar gidebilecek hâle gelecektir. İnşallah bu sene sonu itibarıyla bu hizmeti vermiş olacağız."

Kaynak: AA