'YHT, 2018 yılı sonunda Haydarpaşa'ya kadar gidecek'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, özel bir televizyon kanalına konuk oldu.

Bakan Arslan, Ankara'dan İstanbul'a hareket eden yüksek hızlı trenin, 2018 yılı sonunda, Haydarpaşa'ya kadar gideceğini söyledi.

Arslan, "1 sene daha sabır istiyoruz. 2018 sonu itibarı ile Halkalı'dan, Gebze'ye kadar Marmaray Projesi de entegre olmak üzere ve Marmaray araçları ile her iki yakadaki banliyö hatları da bitecek. 2018 sonu itibarı ile Halkalı'dan binen bir kişi Gebze'ye kadar gidebilecek denizin altını da kullanmak şartıyla. Tabii yüksek hızlı tren de şimdiki gibi Pendik'te durmayacak, Haydarpaşa'ya kadar gelecek. Haydarpaşa Garı da bu arada yüksek hızlı tren garı olarak hizmet vermeye devam edecek. Hatta bazı yüksek hızlı trenlerimiz karşıya da yani Avrupa Yakasına da geçebilecek." dedi.

"3. Havaalanı 2023'te 200 milyon yolcuya hizmet verecek"

Bakan Arslan," 29 Ekim 2018'de inşallah 3. havaalanını sadece Türkiye'nin değil dünyanın da hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Arslan ayrıca 2023 yılında 200 milyon yolcuya hizmet verecek kapasiteye ulaşılacağını belirtti.

Kaynak: TRT Haber