  • 10 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.866
    EURO 4.504
  • BIST 110246.46
    ALTIN 159.649
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'YHT, 2018 yılı sonunda Haydarpaşa'ya kadar gidecek'

'YHT, 2018 yılı sonunda Haydarpaşa'ya kadar gidecek'

Bakan Arslan, Ankara'dan İstanbul'a hareket eden yüksek hızlı trenin, 2018 yılı sonunda, Haydarpaşa'ya kadar gideceğini söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
YHT, 2018 yılı sonunda Haydarpaşaya kadar gidecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, özel bir televizyon kanalına konuk oldu.

Bakan Arslan, Ankara'dan İstanbul'a hareket eden yüksek hızlı trenin, 2018 yılı sonunda, Haydarpaşa'ya kadar gideceğini söyledi.

Arslan, "1 sene daha sabır istiyoruz. 2018 sonu itibarı ile Halkalı'dan, Gebze'ye kadar Marmaray Projesi de entegre olmak üzere ve Marmaray araçları ile her iki yakadaki banliyö hatları da bitecek. 2018 sonu itibarı ile Halkalı'dan binen bir kişi Gebze'ye kadar gidebilecek denizin altını da kullanmak şartıyla. Tabii yüksek hızlı tren de şimdiki gibi Pendik'te durmayacak, Haydarpaşa'ya kadar gelecek. Haydarpaşa Garı da bu arada yüksek hızlı tren garı olarak hizmet vermeye devam edecek. Hatta bazı yüksek hızlı trenlerimiz karşıya da yani Avrupa Yakasına da geçebilecek." dedi.

"3. Havaalanı 2023'te 200 milyon yolcuya hizmet verecek"

Bakan Arslan," 29 Ekim 2018'de inşallah 3. havaalanını sadece Türkiye'nin değil dünyanın da hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Arslan ayrıca 2023 yılında 200 milyon yolcuya hizmet verecek kapasiteye ulaşılacağını belirtti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ar, ankara, İstanbul, yht
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER