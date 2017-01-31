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Buradasınız : » » "YGS için çipli kimlik şartı bulunmuyor"

"YGS için çipli kimlik şartı bulunmuyor"

ÖSYM, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvuran adayların "çipli kimlik kartı" ile girmesinin zorunlu olmadığı uyarısında bulunuldu.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvuran adayların "çipli kimlik kartı" ile girmesinin zorunlu olmadığı uyarısında bulunuldu.

ÖSYM Basın Müşavirliğinden aldığı bilgiye göre, üniversite adaylarının 12 Mart 2017'de yapılacak YGS'ye "çipli kimlik kartı" ile girme zorunluluğu bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olan kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında, yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar 15 gün geçerli "geçici kimlik belgesi" düzenleneceği düşünülerek, kimlik değişikliği talebi olan adayların yeni kimlik kartı edinme işlemlerini sınav günlerine bırakmamaları gerekiyor.

Adaylar, mevcut nüfus cüzdanları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar düzenlenen 15 gün süreli "geçici kimlik belgesi" ile de sınava girebilecek.AA

Etiketler: Yükseköğretime Geçiş Sınavı, YGS, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Ölçme, "çipli kimlik kartı"
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