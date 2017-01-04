YGS başvuruları başladı

Üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na başvurular bugün başladı. Başvuru için son gün 18 Ocak 2017 olarak belirlendi.

YGS'ye girecek adaylar, başvurularını, nüfus cüzdanı veya pasaportlarıyla ÖSYM başvuru merkezleri ya da ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yapabilecek.

Örgün eğitime devam eden son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını kendi okullarından yapacak. Okulu başvuru merkezi olmayan adaylar ise ilgili başvuru merkezine yönlendirilecek.

Sınav ücretleri, anlaşmalı bankadan ya da ÖSYM'nin internet adresinden yatırılabilecek. Adaylar tüm işlemlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak takip edebilecek.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı, 12 Mart Pazar günü tek oturumda gerçekleşecek, sonuçlar 28 Mart'ta açıklanacak.