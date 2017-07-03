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Buradasınız : » » "Yeşil liste"de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

"Yeşil liste"de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde Diyarbakır yürütme üyesi "Aşut Star" kod adlı Ş.Ç'nin de yer aldığı tespit edildi.

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&quot;Yeşil liste&quot;de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında bölücü terör örgütünün sözde Diyarbakır yürütme üyesi "Aşut Star" kod adlı Ş.Ç'nin de yer aldığı belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Genç ilçesi Gerçekli köyü Kapılı mezrası kırsalında 27 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda, 11 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Aşut Star" kod adlı Ş.Ç'nin örgütün sözde "Amed Eyaleti" yürütmesinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinde "yeşil" kategorisinde yer aldığı tespit edildiği aktarılan açıklamada, adı geçen teröristin sözde sorumlu olduğu grubun, Genç ilçesinde jandarma uzman çavuşun şehit edilmesi, Güzeldere, Suveren, Direkli jandarma karakollarına silahlı saldırıda bulundukları ve Döşekkaya köyü bölgesinde güvenlik korucusunun şehit edilmesi olaylarını gerçekleştirdiklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Etiketler: Bingöl, hava destekli operasyon, Diyarbakır
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