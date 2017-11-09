'Yerli savunma sistemlerine katkı sağlayacak'

Milli Savunma Bakanı Canikli, Türkiye, Fransa ve İtalya Savunma Bakanlarınca savunma işbirliği niyet beyanı imzalanmasına ilişkin, "Biliyorsunuz S400 hava savunma sisteminin yanında yine SAMP-T füze sistemlerinin daha iyi bir üst modelinin bu ülke firmalarıyla geliştirilmesi, Türkiye ile birlikte üretilmesi ve kullanılmasını içeriyor. Bu alandaki eksikliğimizi de büyük oranda giderecek ve yerli, milli imkanlarla hava savunma sisteminin oluşumuna katkı sağlayacak bir proje." dedi.

Canikli, Afganistan'daki Türk birlikleriyle ilgili olarak da, "Afganistan konusunda ilave bir muharip birlik bizim kaydırmamız söz konusu değil. Onun dışında danışman ve bu pozisyonda ilave katkılarımız olacak. Eğitici, danışman konusunda muharip olmayan personelimizin gönderilmesi söz konusu olacak. 100'e yakın ilave personel gönderilmesi.Ama bunlar muharip birlik değil." dedi.

ABD savunma bakanı ile görüşmelerinde, PYD ve YPG'nin, PKK'nın bir kolu olduğunu bir kez daha ortaya koydukların belirten Canikli, Türk askerinin İdlib’teki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canikli sözlerini şöyle sürdürdü;

“Amacımız, orada huzurun, barışın sağlanması ve istikrarın getirilmesi. Bunu direkt silahla yapmadan önce diğer bütün yöntemleri de kullanıyoruz. O noktada gelinen aşama gayet tatmin edici. Gözlem noktalarının oluşturulması süreci bundan sonraki aşamada hızlanacaktır." dedi.

10 Ocak'tan beri düzenlenen operasyonlarda 2 bin 304 terörist etkisiz hale getirildiğini kaydeden Canikli, "Bu gerçekten bu konuda verilen mücadelenin ne kadar başarılı olduğunu gösteren en güzel sonuçlardan bir tanesi." dedi.

Kaynak: TRTHABER/AA

