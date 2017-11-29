Yerli otomobilin 3 ay içinde teknik ve mali analizi bitecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtladı.

Özlü, yerli otomobille ilgili çalışmaların detaylarını paylaştı.

Yerli otomobilin 3 ay içinde teknik ve mali analizinin tamamlanacağını söyleyen Özlü şunları kaydetti;

Ortak Girişim Grubu kendini hangi modelde iyi hissediyorsa onda karar kılınacak ama elektrikli tercih edilebilir. 3 ay içinde teknik ve mali analiz yapacağız devlet hangi analizleri bu şirkete verecek ve bu şirketin uluslararası sektörde satacağız otomobil çalışması olacak. İçten yanmalı motorlar yerine elektrikliye geçiyoruz Zamanlama açısından doğru noktadayız. Rasyonel olmayan hiçbir işi yapmayacağız yapmakta olduğumu mali ve teknik analiz bize ne yaparsak bu iş sürdürülebilir oluruna bakacağız.

Biz dünya ile rekabet edeceğiz. Yapacağımız herşeyi dünyanın her tarafında satmak üzere yapacağız. Bu projenin adı Türkiye'nin Otomobili ama biz küresel bir başarı hedefliyoruz.

Cam filmi düzenlemesi

Cam filminde İçişleri Bakanlığımız ile müşterek bir çalışma yürütüyoruz. Biz konunun teknik tarafına bakıyoruz. İçişleri Bakanlığımız işin güvenlik tarafına bakıyor. Yaptığımız çalışmaların sonuçları belli bununla ilgili İçişleri Bakanlığımız ile bir araya geleceğiz ortak bir noktada anlaşacağız. Bunu sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Cam filmi yasağının ağırlıklı olarak kalkmasından yanadır görüşümüz ama Türkiye'de güvenlik sorunları da var. Güvenlik mensuplarımızında ihtiyaçlarını karşılayacak ortak bir noktada buluşmak durumundayız.

Ön cam ve öndeki yan iki camda cam filminin açık olması içinin görünür olması, arka koltuklarda ise serbest olsun diyoruz. Fakat bununla ilgili anlaşacağız, kimseyi mağdur etmek istemeyiz. Bunun kontrollerinin polis tarafından değil de araç muayene istasyonlarında yapılmasından yanayız.

KOSGEB'in yapısı

KOSGEB'de ağırlıklı olarak imalat sanayine yönlenmeye döneceğiz. Tüm KOBİ'ler bizim için muteber ve desteklenmesi gerekse de KOSGEB'in ağırlıklı olarak imalat sanayine destek vermesinin önünü açacağız.

Özellikle bu yurt dışından ithal ettiğimiz sanayi ürünleri var bunların yerlileştirilmesi konusunda KOSGEB'i devreye sokacağız.

KOBİ'lerimizin teknoloji üretmesini istiyoruz. Türkiye'nin büyümesi için en temel faktör teknoloji. Bizim teknoloji üreten bir Türkiye inşa etmekten başka çaremiz yok.

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