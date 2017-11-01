Yerli otomobil projesinin ortakları yarın belli oluyor

Tamamen yerli araçların üretileceği projenin ortakları yarın belli oluyor

Yerli otomobilin özel sektör tarafından üstlenilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 300 kişilik işadamları grubuna hitaben yapacağı konuşmada üreticiyi açıklayacak.

İlk yerli otomobilin özelliklerine ilişkin sorular da Beştepe'deki törende yanıt bulacak.

Türkiye'nin önde gelen otomotiv ve sanayi şirketlerinden dördünün, dev proje için elini taşın altına koyacağı belirtiliyor.

Külliye'de yapılacak törende, ortaklık yapısı ve üretim planlarına ilişkin bilgilerin de açıklanması bekleniyor.

Yerli otomobilin elektrikli olup olmayacağı sorusu da net olarak yanıt bulacak.

Kaynak: TRT Haber

