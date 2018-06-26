Yerli hava savunma sistemi "HİSAR"a ait test görüntüleri yayınlandı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), ROKETSAN tarafından geliştirilen HİSAR savunma sistemine ait atışlı test görüntülerini paylaştı.

Dikey atış kabiliyet ile 360 derece etkinlik alanına sahip Hisar, çift darbeli motor ile maksimum etkinlik sunuyor.

Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile geliştirilen HİSAR, sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı da savunma sağlıyor.

100’ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla geliştiriliyor

HİSAR alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemi projeleri, ASELSAN'ın sistem çözümlerinden sorumlu ana yükleniciliğinde yürütülüyor.

Bu kapsamda sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, füze ara safta güdümü için veri bağı, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda yapılıyor.

HİSAR sistemlerinin önemli unsurlardan biri olan füze geliştirme faaliyetinin sorumluluğunu ROKETSAN üstleniyor.

HİSAR'lar, başta TÜBİTAK SAGE, METEKSAN Savunma, FNSS, Koluman, Savronik, YALTES, SDT olmak üzere 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte geliştiriliyor.

Kaynak: TRT Haber