Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bir haber kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Belediye başkanlarının istifa sürecinin kamuoyunda çok sık yer aldığının hatırlatılması üzerine Akdağ, bu tartışmaların tabii olduğunu ancak istifa süreçleri konusunda ortaya atılan iddiaların büyük bir bölümünün de spekülatif ve yoruma dayandığını dile getirdi.

İstifa eden, edeceğini açıklayan belediye başkanlarıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partinin genel merkez yöneticilerinin görüştüğünü anımsatan Akdağ, bunun aynı zamanda bir parti geleneği olduğuna işaret etti.

AK Parti'nin kişi odaklı bir parti olmadığının altını çizen Akdağ, "Bu başkanlarımızın görevden ayrılmalarının gerekli olduğu yapılan istişarelerle ortaya konmuş, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız belli bir aşamadan sonra kamuoyuna deklare etmek zorunda kalmışlar. Biz bu aşamaların tamamlanmasını bekliyoruz. Bütün bu çabalar, vatandaşa verilen hizmetin daha iyi gelmesi için, başka bir gaye yok. Belediyelerden vatandaşımıza verilen hizmetler, vatandaşın arzuladığı hale dönüşsün için. Nasıl ki bu değerli belediye başkanlarımız, partimizin yetkili organları tarafından karar verilerek aday gösterilmişse, bugün yine bu organların oturup istişare edip bu arkadaşlarımızın görevden ayrılmalarını beklemesi benim kanaatimce çok tabiidir." diye konuştu.

"(Hadi seçime) desek kaçacak delik arar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken yerel seçim çağrısı konusunda ise Akdağ, şunları kaydetti:

"(Yenilen pehlivan güreşe doymaz) derim. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu, Batılı bir ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanı olsaydı, şimdiye kadar 40 defa istifa ederdi. Bu kadar yenilgiden sonra ağzını doldura doldura yüksek perdeden meydan okumalara gülümsüyorum. Bunlar gündem oluşturmak için yapılan şeyler. Yarın kendisine 'hadi' dense kaçacak delik arayacaktır. Cumhurbaşkanımız bu konuda kesin olarak tutumumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bunları söyleyenler, bir şekilde iddialarını ispat etmeleri lazım. Seçimler normal zamanlarında yapılacak. Erken seçim olsa Türkiye'ye bunun ne faydası olacak. Ya da üç ay önce değişmiş olan bir kabinede bugün değişiklik olsa bunun ne faydası olacak. Olacaksa da olur yolumuza devam ederiz."

"Uyuşturucu bağımlılığı için bir komitemiz olacak"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, uyuşturucunun "dünyanın bir belası" olduğunu, uyuşturucu talebinin azaltılması gerektiğini belirterek, bu noktada da sigara ile mücadelenin önemine değindi.

Uyuşturucu kullananlarının yüzde 90'dan fazlasının, öncesinde sigara içtiğine dikkati çeken Akdağ, "Başbakanımızın talimatlarıyla, bağımlılık mücadelesinde sigarayı da bu çatı altına alıyoruz. Üç farklı grup oluşturacağız. Bir, uyuşturucu bağımlılığı için bir komitemiz olacak, iki, sigarayla mücadele için, üç, teknolojik bağımlılıkla mücadele için. Bunların üçünü, Başbakanımız adına benim koordinasyonumda yürüteceğiz." dedi.