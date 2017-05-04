Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti Ankara İl Başkanlığının Altın Saray Kültür Merkezi'nde düzenlediği, "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongreden sonra yeniden hep birlikte çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Halk oylamasının daha yeni geride kaldığını, tüm partililerin çok çalıştığını ve yorulduğunu dile getiren Türkeş, "Bu yorgunluğu atacağız. Ondan sonraki dönemde inşallah sonbahardan itibaren yeni dönemle ilgili çalışmalara hafif hafif başlamak lazım. 21 Mayıs'ta kongremiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız partimize kaydoldu. O kongrede yeni yönetimi oluşturacağız." dedi.

16 Nisan'da anayasa değişikliğinin halktan onay aldığını belirten Türkeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni bir çalışma sistemi olarak uygulamaya başlıyor. Buradaki tartışmalar bundan sonra yersiz ve gereksizdir. Yüzde 50 artı bir alınsa bunun 'evet' olacağı hem kanunlara göre hem de herkesin baştaki kabulüne göre açıktır. 1 milyon 400 bin oy da hiç küçümsenecek bir oy değil. O bakımdan bu yapılanı azımsamak, küçümsemek doğru değildir. Büyük bir başarı elde edilmiştir, maksat hasıl olmuştur ve bunun temelinde, bunun en kemiğini oluşturan yapı da AK Parti teşkilatlarıdır, sizlersiniz, bizleriz. Bu bakımdan bu başarı öncelikli olarak hepimize aittir."

"Yenilen pehlivan, güreşe doymaz"

Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Yenilen pehlivan güreşe doymaz" sözünü hatırlatarak, "Muhalefet partileri, birçok itirazda bulundular. Bunların ciddiyeti yoktur. Bu halk oylaması herkesin gözü önünde yapılmıştır. Uluslararası kuruluşlardan insanlar gelmiştir ve bu seçimin yapılış yöntemiyle ilgili hiç kimsenin bir itirazı olmamıştır. O bakımdan bu iddialar doğru değildir ama görünüyor ki bir süre daha bu tartışmaları yapacaklar." dedi.

Yapılan tartışmaların yersiz olduğunu vurgulayan Türkeş, şunları kaydetti:

"Bir diğer nokta da yama tartışmasıdır. Bundan bir buçuk sene önce yapılan genel seçimde AK Parti yüzde 49 buçuk oy almıştır. Bu yapıdaki güven oyu almış olan bir partinin, bir iktidarın bir yama ihtiyacı yoktur. Bugün yamadan bahsedenler, kendileri bir yere yamanmak istedikleri ama bu rüyaları gerçek olmadığı için yamadan bahsederler. Yoksa bugün için mevcut siyasi yapıyla ve mevcut halk oylaması sonuçları da dahil, AK Parti, 2019'daki normal zamanına kadar çalışmalarını sürdürecek güç ve kabiliyete sahiptir."