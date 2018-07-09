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Yeni sistemin ilk Meclis başkanı bu hafta belli oluyor

TBMM Başkanlığı için 12 Temmuz Perşembe günü seçim yapılacak.

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Türkiye, bugün yeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hukuken ve fiilen hayata geçecek.

Yeni sistemin ve yasama döneminin Meclis Başkanlığı için takvim de işliyor. Genel kurulun ilk oturumunda, yemin töreniyle birlikte süreç başladı. 

Seçim Perşembe günü

Takvime göre 5 gün içinde adaylık başvuruları tamamlanacak. Seçim, 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

AK Parti ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım 

AK Parti'nin adayı, İzmir milletvekili ve son Başbakan Binali Yıldırım. Yıldırım'ın adaylığını, Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı MHP de destekleyecek. 

CHP'nin adayı merak konusu

CHP'nin adayı Çarşamba günü açıklanacak. İyi Parti'nin adayı ise İstanbul milletvekili Hayrettin Nuhoğlu. 

301 oy gerekli

Meclis başkanlığı seçimi için birinci ve ikinci turda 400 oy gerekiyor. Seçimin üçüncü turda tamamlanması bekleniyor. Üçüncü turda 301 oy alan aday seçilecek.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Meclis Başkanı, Başbakan Yıldırım, AK Parti
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