'Yeni sistemin ekonomi ve terörle mücadeleye önemli katkıları olacak'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında 'hayır' diyenin de 'evet' diyenin de ülkenin vatandaşı olduğunu belirterek, "Biz siyaseti 80 milyon insan, bu ülkenin kardeşliği için yapıyoruz." dedi.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e giden Tüfenkci, Kızıltepe ilçesinde Mardinli iş adamlarıyla bir araya geldi.

Mardin'in farklı medeniyet ve kültürleri yüzyıllarca bir arada barındırdığına işaret eden Tüfenkci, bu birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de bütün vatandaşların huzuru ve mutluluğu için çalıştıklarını aktaran Tüfenkci, Türkiye'yi topyekun zenginleştirmenin temel hedefleri olduğunu vurguladı.

Nakliye sektörüne doping olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildirenTüfekci, lojistik sektörünü çok önemsediklerini aktardı.

Bakan Tüfenkci, aralarında Mardin'in de oluğu belli yerlerde lojistik merkezi kurulacağını ifade ederek, bu sayede ülke ihracatının gelişeceğini kaydetti.

Yurt genelinde KOSGEB aracılığı ile küçük esnafa faizsiz kredi sağladıklarını aktaran Tüfenkci, esnafın mevcut borçlarının da yapılandırıldığını aktardı.

"Bu millet milli iradeye evet diyecek inşallah"

Türkiye'nin 2017 yılına çok güçlü bir şekilde girdiğini vurgulayan Tüfenkci, şunları söyledi:

"2017 yılının 2016 yılından çok çok iyi geçeceği noktasında bütün iş dünyasında umut var. Bu umut 2017 yılı içerisinde inşallah gerçeğe dönecek. Bu ülke 15 Temmuz hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Biz unutmuyoruz, siz de unutmayın. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sokak ve meydanlara çıkarak o hain darbe girişimini nasıl önlediyse ben inanıyorum ki 16 Nisan'da da bu millet milli iradeye 'evet' diyecek inşallah."

"2023 hedefini yakalamak istiyoruz"

Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, Türkiye'nin huzur, güven ve istikrar içerisinde ticaret ve ekonomisini geliştirme noktasında çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Esnafımız her zaman barıştan, huzurdan ve kardeşlikten yana oldu. Biz esnafımıza ne yapsak azdır. Esnaf bu toplumu ayakta tutan temel direklerden biridir. Onun için cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemine geçerek daha fazla hızlı hareket etmek istiyoruz, 2023 hedeflerini yakalamak istiyoruz. Yeter ki yönetimsel hatalardan, sistem arızalarından dolayı bedeli millete ödetmeyelim. Çift başlıklardan kaynaklanan arızlardan artık Türkiye kurtulsun. İstikrarda önüne baksın."

Siyaset yapılırken nefret söylemlerinin kullanılmaması gerektiğine vurgu yapan Tüfenkci, şunları aktardı:

"'Hayır' diyen de 'evet' diyen de bu ülkenin vatandaşı. Biz siyaseti 80 milyon insan, bu ülkenin kardeşliği için yapıyoruz. Siyaset yaparken nefret dilini geliştirmememiz lazım. Birileri 'hayır' çıkarsa, 'evet' diyenleri denize dökmüş kadar sevineceğiz.' diyor. Dolayısıyla biz öyle bir şeye sevinmeyeceğiz. Eğer Türkiye'yi zenginleştireceksek, kalkındıracaksak hep beraber kalkındıracağımızı ifade ediyoruz. "

Halk oylamasında kararı milletin vereceğini ifade eden Tüfenkci, "Millet mi bundan sonra hakim olacak yoksa vesayet odaklarının mı dediği olacak? Buna 16 Nisan'da hep birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz"

Yeni sistemin ekonomiye ve terörle mücadeleye de çok önemli katkılarının olacağını vurgulayan Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Biz bu bölgede Allah'ın izni ile hiçbir terör örgütünün yapılanmasına bundan sonra asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Biz çözümün milletle olacağına inanıyoruz. Terör örgütleriyle çözüm olmaz. Terör örgütlerinin de ne eylem koyma imkanı var nede başka bir imkanları var. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Allah'ın izni ile çevredeki bataklıkları da kuruttuğumuzda onların da bu milletin iradelerinin üzerindeki ipotekleri de kaldırmış olacağız."

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, ve AK parti Mardin İl Başkanı Ali Dündar'ın konuşma yaptığı programa eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. AA