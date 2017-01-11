'Yeni sistem siyasi istikrarı tesis etmekte'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bugünkü parlamenter sistem doğası gereği her zaman siyasi istikrar ve güçlü iktidar doğurmuyor, zaman zaman farklı sonuçlar da ortaya çıkarıyor. Ama yeni sistemde sistemin zorunlu ve doğal sonucu güçlü bir iktidar ve güçlü bir yasama ortaya koymaktadır, siyasi istikrarı tesis etmektedir." dedi.

Bozdağ, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, birinci madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Teklifin gerekçeleri hakkında gerekli açıklamaların yapıldığını ve değişikliğin neden ihtiyaç duyulduğunun çok net bir şekilde ifade edildiğini belirten Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü bir yasama, güçlü bir yasama denetimi, siyasi istikrar, güçlü bir iktidar, hızlı karar alma, kararları uygulama, milletten doğrudan yetki alan bir yasama ve milletten doğrudan yetki alan bir yürütme için bu teklif verilmiştir. Bugünkü parlamenter sistem doğası gereği her zaman siyasi istikrar ve güçlü iktidar doğurmuyor, zaman zaman farklı sonuçlar da ortaya çıkarıyor. Çünkü sistemin doğal sonucu tek başına iktidar değil, halk isterse böyle oluyor ama yeni sistemde sistemin zorunlu ve doğal sonucu güçlü bir iktidar ve güçlü bir yasama ortaya koymaktadır, siyasi istikrarı tesis etmektedir."

"Türkiye, eş zamanlı pek çok sorunla etkin bir mücadeleyi yapabilir"

"Bu kadar mesele varken anayasa görüşmeleri veya anayasa sistem değişikliği tartışması yapılır mı?" sorusunun da artık bayatladığını dile getiren Bozdağ, Kurtuluş Savaşı yıllarında 1921 Anayasası, Cumhuriyet'in yeni ilan edildiği dönemde de 1924 Anayasası'nın yapıldığını kaydetti. Hiç kimsenin o zaman "Önce şu savaşları halledin, sonra anayasa yapalım, ülkenin ekonomi, başka sorunları var, bunları çözelim de ona geçelim" demediğini aktaran Bozdağ, herkesin sürece destek olduğunu bildirdi.

Parlamentonun ülkenin tüm meselelerini çözme hakkına sahip olduğuna işaret eden Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin terörle mücadelesi, işsizlik, ekonomi, diğer konularla ilgilenen bakanlıkları, görevlileri, çalışanları vardır. Büyük bir devlet Türkiye, eş zamanlı pek çok sorunla etkin bir mücadeleyi yapabilir. Bu arada anayasasını da değiştirebilir, yeni anayasa da yapabilir. Buna herhangi bir engel söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Halktan gizlenerek bir anayasa değişikliği yapılmadığını vurgulayan Bozdağ, bu teklifin milletvekillerinin imzasıyla verildiğini söyledi. Teklifin Anayasa Komisyonunda aleni bir şekilde müzakere edildiğini, TBMM Genel Kurulunda da aleni şekilde konuşulduğunu anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Burada yapılan, esasında halktan saklamak, halktan kaçırmak değil tam da halkın önüne götürmek, halkın hakemliğine götürmektir. Bizim yaptığımız bu. Halkın hakemliğinden, halkın kararından rahatsız olanlar buna karşı çıkıyorlar. Biz diyoruz ki 'Niye halktan rahatsız oluyorsunuz? Hep beraber götürelim, siz gidin aleyhinde konuşun, biz de lehinde konuşalım, halk karar versin."

"Teklifin çekilmesi söz konusu değil"

Meclis Tv'nin canlı yayın yapmamasına ilişkin sorulara ise Bozdağ, 24'üncü Dönem TBMM üyelerinin göreve başladığı günden bugüne kadar, TBMM Tv'nin 15.00-19.00 saatlerinde ya da 14.00-19.00 saatlerinde yayın yaptığını belirtti. Sadece bu teklife mahsus alınmış bir tedbir olmadığının altını çizen Bakan Bozdağ, "Baktığınız zaman, uygulama kadim bir uygulamadır, yaklaşık altı yıldır süren bir uygulamadır. Altı yıldır süren bir uygulamayı sanki anayasa değişikliklerini gizlemek için yapılıyormuş gibi takdim etmek, işin doğrusu, abartılı, büyük bir çarpıtmadır. Ama halkımız bunu gayet iyi bilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Teklifin çekilmesi söz konusu değildir, hakem halktır, kararı halk verecek." dedi. AA

