  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Yeni projelerle herkesin TRT Radyolarına olan aşinalığını perçinleyeceğiz'

'Yeni projelerle herkesin TRT Radyolarına olan aşinalığını perçinleyeceğiz'

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, dünyada ses getirecek yeni projelerle Türkiye'de herkesin TRT Radyolarına olan aşinalığını perçinleyeceklerini söyledi.

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Diyarbakır, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun iki toplantısına ev sahipliği yaptı.

TRT Genel Müdür İbrahim Eren ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile radyo çalışanları, Radyo Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. 

Radyo Koordinasyon Toplantısı'nda yeni yayın dönemine yönelik çalışma ve projeler ele alındı.

Toplantıda yeni yayın dönemi için belirlenen vizyonu anlatan İbrahim Eren sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönem çok başarılı dünyada da ses getirebilecek yeni projelerle Türkiye'de herkesi TRT Radyolarına olan aşinalığını perçinleyerek önümüzdeki yıllara gireceğimize canı gönülden inanıyorum" 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yönetim kurulu toplantısı da Diyarbakır'da yapıldı.

Toplantıların ardından Genel Müdür İbrahim Eren ve beraberindeki heyet, Sur ilçesindeki tarihi İç Kale ile sahabe kabirlerinin bulunduğu Hazreti Süleyman Camii'ni ziyaret etti.

İslam aleminin beşinci haremi şerifi kabul edilen Ulu Camii'yi de ziyaret edilen mekanlardandı.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT, İbrahim Eren
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