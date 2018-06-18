Yeni projeler 417 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya özel yayınında "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programında gençlerin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki sorularını cevapladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de (TUSAŞ) düzenlenen program, "@RT_Erdogan", "@tcbestepe" ve "@gztcom" hesaplarından canlı yayınlandı.

Gençlik ve Teknoloji Buluşması #GençlerdenErdoğana https://t.co/To5vtsPn8F — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 18 Haziran 2018

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yerli otomobilde hedef 2022

(Yerli otomobil) 2022 hedefimiz. 2022'de biz kendi yerli, milli bu dediğim araçlarımızı inşallah ülkemizde göreceğimiz gibi dünya piyasalarına da ihracını yapacağız.

"Mega endüstri bölgeleri inşa edilecek"

Mega endüstri bölgeleri inşa ederek 100 bin kişiye iş imkanı sağlamak bizim hedefimiz. Mevcut 135 sanayi sitemizi yeniliyoruz, dönüştürüyoruz. 317 bin kişiye de burada iş imkanı sağlayacağız.

"3. nükleer santrali de kuracağız"

Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız.Türkiye kendi nükleer enerji santrallerini yapacak. Birilerinin söylediği oyunlara gelmek istemiyoruz.

"16 yılda 10 uydu fırlattık"

2003'e kadar Türkiye'ye ait sadece iki uydu fırlatıldı. Biz 16 yılda uzaya 10 uydu fırlattık. 2039'a kadar 11 uydumuzu uzaya fırlatacağız.

"Uyduları Falcon roketlerle fırlatacağız"

2020 ve 2021'de Türksat 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük.

Erdoğan gençlerle Atak helikopteri üretim hattını gezdi

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik ve Teknoloji Buluşması"nda sorularını yanıtladığı gençlerle, milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin üretim hattını gezdi.

Erdoğan, burada TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir tarafından karşılandı.

Kotil'den Atak helikopterinin üretim aşamaları, özellikleri ve çalışan personeline ilişkin bilgi alan Erdoğan, gençlere terörle mücadelede Atak helikopterinin önemini anlattı.

Yerli motor konusunda geç kalındığına dikkati çeken Erdoğan, Kotil'den yerli motorun kısa sürede üretilmesi konusunda söz aldı.

Erdoğan, daha sonra kendisine eşlik eden öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.

Kaynak: AA, TRT Haber