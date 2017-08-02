Yeni kuvvet komutanları belli oldu

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.4 saat süren toplantıda TSK'nın yeni komuta kademesi belirlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetler Komutanlığına ise Orgeneral Hasan Küçükakyüz getirildi.

Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından açıklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler

Kara Kuvvetlerinin yeni komutanı Orgeneral Güler, 1954 yılında Ardahan'da doğdu. Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle mezun oldu. 2013'te Genelkurmay İkinci Başkanlığına getirilen Güler, İçişleri Bakanlığının 28 Temmuz 2016 tarihli kararıyla Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.

Evli ve bir çocuk sahibi Orgeneral Güler, geçen sene darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerin saldırısına uğradı. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler tarafından odasında derdest edilen Orgeneral Güler, cuntacılar tarafından Akıncı Üssü'nü götürülmüştü.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz

Hava Pilot Tümgeneral Hasan Küçükakyüz, 11 Kasım 1957'de Trabzon'un Of ilçesinde doğdu.

30 Ağustos 1978'de Harp Okulu'nu bitirerek teğmen rütbesiyle göreve başladı. 1985-1987 yılları arasında Hava Harp Akademisindeki eğitimini tamamlayan Küçükakyüz, kurmay subay oldu. 4 Mayıs 2009'dan bu yana Hava Harp Okulu Komutanı olarak görev yapıyordu.

30 Temmuz 2016'da orgeneralliğe terfi eden Küçükakyüz, bu tarihten itibaren Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı görevini yürütüyordu. Hasan Küçükakyüz, evli ve iki çocuk babası.

Küçükakyüz, FETÖ'nün darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016'da, İstanbul'daki Moda Deniz Kulübü'nde Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde, darbeciler tarafından derdest edilmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal 1958'de İstanbul'da doğdu. 1980'de Deniz Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu.

2012'de tümamiralliğe terfi eden Özbal, 2012-2013 tarihlerinde Deniz Harp Okulu Komutanlığı, 2013-2014 tarihlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerinde bulundu.Evli ve bir çocuk babası Koramiral Özbal, 4 Ağustos 2016'dan bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapıyor.