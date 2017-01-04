Yeni kimlik kartlarını nasıl alacaksınız? İşte yapılması gerekenler

Türkiye’de yeni çipli kimlik kartları için başvurular başladı. Her il ve ilçede vatandaşlar kartlardan almak için nüfus müdürlüklerine giderken, Aliağa ilçesinde de yeni kartlar için başvurular alınmaya başlandı.

Başvuruların başlamasıyla birlikte çok sayıda vatandaş nüfus müdürlüğüne akın etti. Kimlik kartlarını almak isteyenlerin sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturduğu görüldü. Aliağa İlçe Nüfus Müdürü Asım Özaydın, vatandaşlara yeni kimlik kartlarının nasıl ve ne şekilde verileceği hakkında bilgi verdi.

Kartlar hemen verilmiyor

Özaydın, "Vatandaşlar isterse Alo 199 kimlik randevu hattına arayarak, çağrı merkezi çalışanlardan, telefonda istedikleri nüfus müdürlüğü için kimlik başvuru randevusu alabildikleri gibi, isterlerse nüfus müdürlüğüne başvurarak yeni kimliklerini alabilecekler. Alo 199 kimlik randevu hattı üç ve üzeri olan nüfus müdürlüklerindeki kimlik değiştirme masası bulunan yerlerde geçerlidir" dedi.

Asım Özaydın, kartların hemen verilmediğini ifade ederek, "Eski nüfus cüzdanlarını aynı günde veriyorduk; fakat yeni TC kimlik kartlarını aynı günde veremiyoruz. Sürücü belgelerinde olduğu gibi, basımı ve dağıtımı tek merkezden yapıldığı için önce vatandaşlar başvuruda bulunarak gerekli belge ve parmak izi verme işlemlerini tamamlayacaklar" diye konuştu.

Kimlik kartları için belgeleri de sıralayan Aliağa İlçe Nüfus Müdürü Asım Özaydın, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız nüfus cüzdanlarını değiştirmek için çok acele davranarak yığılmalara sebep oluyor. Değiştirmek için yeteri kadar süre var. Yeni TC kimlik kartı değiştirme işleri için başvuru sahipleri son 6 ay içinde çektirilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf, eski nüfus cüzdanınız ya da fotoğraflı nüfus cüzdanı yerine geçen bir belge ile müracaat ettikten sonra parmak izi, parmak damar ve el ayası damar izi biometri verilerini alıyoruz. Tabii bu zaman alıyor. Yeni kimlik belgelerini değiştirme talebinde bulunanlardan 16 TL ücret alınacaktır."

Müracaatlarda, nüfus müdürlüğü personelince, başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası sorgulanarak, kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol ediliyor.

Yeni kimlik başvurusu için gerekenler

İlk defa kimlik kartı başvurusunda, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilen ve ICAO standartlarına uygun 1 biyometrik fotoğraf isteniyor.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınıyor. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydediliyor.

Başvuru alma sırasında kişiye kimlik doğrulama amacıyla PIN ile PIN bloke edildiğinde bunu kaldıracak PUK bilgilerini içeren zarf teslim ediliyor.

15 yaşını tamamlamış kişiler başvurularını şahsen yapabiliyor. 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almıyor ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocuğun fotoğrafı kimlik kartlarına basılabiliyor.

Nasıl randevu alınacak?

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabiliyor. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumdaki vatandaşların başvuruları ise "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınıyor.

Çipli kimlik kartı yenileme ücreti

Kimlik kartı ücretleri, 21 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" uyarınca 1 Ocak 2017'den itibaren kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenenler için 16 lira, kayıp nedeniyle düzenlenenler için 32 lira olarak belirlendi.