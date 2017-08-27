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Buradasınız : » » 'Yeni KHK'da 'lekelenmeme hakkı' daha güçlü bir güvenceye kavuşturuldu'

'Yeni KHK'da 'lekelenmeme hakkı' daha güçlü bir güvenceye kavuşturuldu'

Adalet Bakanı Gül, "Yeni KHK'da, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. maddesine eklenen fıkra ile 'lekelenmeme hakkı' daha güçlü bir güvenceye kavuşturuldu." dedi.

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Yeni KHKda lekelenmeme hakkı daha güçlü bir güvenceye kavuşturuldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temel insan haklarının en başında, insan haysiyetinin korunmasının geldiğini belirtti.

İnsan haysiyetinin korunmasının en önemli unsurlarından birinin ise kişinin "lekelenmeme hakkı" olduğunu vurgulayan Gül, "Yeni KHK'da, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. maddesine eklenen fıkra ile 'lekelenmeme hakkı' daha güçlü bir güvenceye kavuşturuldu. Düzenlemeyle, soyut ve dayanaksız ya da konusu suç oluşturmayan şikayetler için soruşturma öncesi ön değerlendirme süreci getirilmiştir." ifadesini kullandı.

"Lekelenmeme hakkı ile hak arama hürriyeti arasında denge de kurulacak"

Gül, şu paylaşımlarda buldu:

"Vatandaşın 'lekelenmeme hakkı'nın azami derecede korunabilmesi için de şikayet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilmeyecektir. Bu tür ihbar ve şikayetler ile soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararlar için savcılıkta ayrı bir kayıt tutulacaktır. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararlar, ilgili kolluk birimine de bildirilip, kolluk kayıtlarının düzeltilmesi, ayrı bir sistemde tutulması sağlanacaktır. Böylece asılsız şikayete konu olan kişinin, iradesi dışında oluşmuş kayıtlar suç ve soruşturma kaydı gibi üzerinden yeni mağduriyetlere uğraması engellenecektir. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin kararlara karşı ihbar ve şikayette bulunanların itiraz hakkı da bulunacaktır. Böylece, lekelenmeme hakkı ile hak arama hürriyeti arasında gerekli denge de kurulmuş olacaktır."

Etiketler: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni khk
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