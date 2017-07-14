Yeni KHK yayımlandı

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 bin 303 kişi, İçişleri Bakanlığı'ndan 1486, MEB'den 102 kişi, Adalet Bakanlığı'ndan 418 kişi, Dışişleri Bakanlığı'ndan 45 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 551 kişi ihraç edildi
Sağlık Bakanlığı’ndan 789 kişi , Jandarmadan 235 kişi , TRT'den 29 kişi, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinden 546 kişi, YÖK'den 302 akademisyen ihraç edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan 40, Adalet Bakanlığı'ndan 49, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 36 kişi görevine iade edildi.
342 emekli TSK personelinin rütbeleri alındı.
Eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.
İstanbul'un Eski Valisi Hüseyin Avni mutlu ihraç edildi.