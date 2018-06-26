Yeni kabinede iş, kültür, spor dünyasından isimler olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.

"Yeni kabinede iş, kültür ve spor dünyasından isimler olabilir"

Seçimin ardından en çok merak edilen soru yeni kabinenin ne zaman açıklanacağıydı. Ünal, yemin törenlerini işaret etti, yeni kabinede iş ve kültür dünyasından farklı isimlerin olabileceğini ilk TRT Haber'e açıkladı.

"YSK, kesin sonuçları 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyledi. Milletvekilleri yemin edecek. Cumhurbaşkanı yemin ettikten sonra yeni kabineyi açıklayacak. 6. gün oylamalar ilk tur oylamalar başlayacak. Kaçıncı turda meclis başkanı seçilir. Cumhur İttifakı bir seçim ittifakı değil. Bir millet aklının sonucu olarak ortaya çıktı. O yüzden bizim seçimler bitti, ittifak da bitti böyle bir şey yok.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Yeni bakanlar iş dünyasından, kültür dünyasından, spor dünyasından olabilir. Yurt dışında yaşamış, dünyayı ve Türkiye'yi çok iyi bilen kişiler olabilir. pic.twitter.com/SYrYdMbu1N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Haziran 2018

Yeni sistem son derece net, esnek, sorun çözme ve karar verme mekanizmaları iyi ilerleyen bir sisteme geçiyoruz. Artık siyasi dengeler, il dengelerinden ziyade o bakanlığın 2023 hedefleri, risk alacak üst düzey bürokrasi. Eski sistemde bürokrat risk almıyordu. Yeni sistemde risk alıyor. Çünkü cumhurbaşkanı ile gelecek onunla gidecek. İş dünyasından, kültür ve spor dünyasından olabilir. Yurt dışında yaşamış, dünyayı ve Türkiye'yi çok iyi bilen kişiler olabilir. Devlet yönetiminin siyasal dengelerinin dışında tamamen bir yönetim organizasyon mantığında oluşturulması önemli."

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Yeni sistem son derece net ve esnek. Sorun çözme ve karar verme mekanizmaları iyi işleyen bir sisteme geçiyoruz. pic.twitter.com/QnZHQQqAXs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Haziran 2018

Mahir Ünal, yeni kabinede başka partililerin yer alıp almayacağı ile ilgili soruya "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri." yanıtını verdi.

"Millet iradesi dışında artık kimse karar veremeyecek"

Ünal, 24 Haziran'da sandıktan çıkan sonuç için milletin kararına saygı duymak gerektiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımız hep partimizin üstünde oy aldı. Yüzde 88 katılımın olduğu bir parlamentoya sahibiz, demokrasi açısından bu çok kıymetli. Milletin kararına saygı duymak gerekir. 15 Temmuz'un devamı niteliğinde yapılanlar 24 Haziran ile artık son verilmiştir. Bazı marjinal kesimlerin oluşturduğu psikolojik atmosferi hatırlayalım. Seçilmiş cumhurbaşkanı ile ilgili diktatör, otoriterleşme gibi çirkin ithamları hatırlayalım. Millet cevaplandırmıştır. Millet iradesi dışında artık kimse karar veremeyecek."

"Sayın Muharrem İnce'nin söyledikleri değerlidir"

Parti Sözcüsü Ünal, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarını önemli ve değerli bulduğunu vurguladı.

"Siz ısrarla söyleminizi, uslübünüzü değiştirmiyorsanız siz siyaset yapma derdinde değilsiniz. Sayın Muharrem İnce'nin söyledikleri değerlidir. Çünkü, 'milletin sandıkta verdiği cevap benim için önemlidir' dedi. CHP Sözcüsü çıkıp açıklama yapıyor 'Seçim ikinci tura kaldı' diye. Demokrasi, milletin kararını kendinize pusula edindiğiniz zaman güzeldir."

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Sayın Muharrem İnce'yi dinledim. Hatta dinledikten sonra dedim ki, "Demokrasimiz açısından Muharrem İnce'nin dedikleri önemlidir, kıymetlidir." Çünkü Muharrem İnce, "Milletin sandıkta verdiği cevap benim için önemlidir" dedi. pic.twitter.com/L3kWD0zRqx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Haziran 2018

"CHP, HDP'nin barajı geçmesi için destek verdi"

Sandıktan çıkan sonuçta CHP'nin barajı geçmesi için HDP'yi desteklediğinin altını çizdi.

"Hakkari'de milletvekili çıkardık. İnsanlar şiddeti, terörü, silahı çözüm olarak görmüyorlar. Siyaseti çözüm olarak gördüler. 7 Haziran'da HDP'ye oy verdiler. 7 Haziran'dan sonra HDP Kandil'den gelen talimatlarla hareket etti.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: 7 Haziran'dan sonra HDP, ciddi anlamda gösterilen teveccühün oluşturduğu enerjiyle hareket etmek yerine, Kandil'den gelen talimatlarla hareket etti. pic.twitter.com/4TAZUVuxCa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Haziran 2018

AK Parti teröristleri temizledi, sokakları temizledi, evler yaptı. Şimdi Diyarbakır Sur'dan Şırnak'a kadar teröristlerin yıktığı ne kadar yer varsa yapıldı, huzur ve güven geldi. Bizim her birimiz eşit vatandaşlar olarak huzur ve güven içinde yaşamamız önemli. HDP metropollerden gelen oylarla barajı aştı. CHP, HDP'nin barajı geçmesi için İyi Parti'ye verdiği desteğe benzer bir desteği verdiğini gördük."

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: HDP daha çok metropollerden gelen oylarla barajı aştı. CHP'nin özellikle HDP'nin barajı geçmesi yönünde verdiği mesaj ve destek. Yine bir taraftan da her 4 aileden bir kişinin HDP'ye oy vermesi konusu da CHP içinde çok ciddi bir tartışma konusu. pic.twitter.com/4OqjCmW81A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Haziran 2018

"Cumhur İttifakı masa başında çıkmadı"

Ünal, Cumhur İttifakı ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi, "Masada kurulan bir ittifak değil" dedi.

"Burada önemli olan şu, demokrasi kazandı. Türkiye, siyaset kazandı. Cumhuriyetin en temel kazanımlarından biri seçim sistemimizdir.

Cumhur İttifakı 15 Temmuz ve Yenikapı ruhunun sonucudur, masa başında çıkmadı. Bunu bozmak için MHP'ye ve AK Parti'yi çok konuştular.

Biz ne MHP ile ne BBP ile ne de onlar AK Parti ile hiçbir şeyin pazarlığında olmadık. Seçimden önceki son 1 hafta Türkiye saldırı altındaydı. Bir kaos oluşması yönünde inanılmaz bir saldırı devam etti. G7 ülkeleri arasında 7,4 büyümüşsünüz ama bakıyorsunuz kredi derecelendirme kuruluşu notunuzu düşürmüş. Bunlar bitti. Bundan sonra da öyle bir şey söz konusu değil.".

"Muharrem İnce, CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir"

Muharrem İnce'nin yüzde 30 barajını aşmasına değinen Ünal, "doğal lider" yorumunu yaptı.

"Sayın Muharrem İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy alması, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir. Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir."

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Sayın Muharrem İnce'nin kendi partisinden çok üstünde oy alması, Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir. Yüzde 30 barajını geçen Muharrem İnce CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir. pic.twitter.com/aiMzkHNsOg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Haziran 2018

"İlk gündem bedelli askerlik"

Milyonların merak ettiği bir diğer konu bedelli askerlik... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, ilk gündemin bedelli askerlik olacağını açıkladı.

"Cumhurbaşkanımız yemin etmeden, meclis yemin etmeden olamaz. Yeni sistemin ilk gündemlerinden birisinin bedelli askerlik olacağını Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı."

Seçim meydanlarında adayların vaatlerinden biri OHAL'in kaldırılmasıydı. Ünal, Meclis'i adres gösterdi.

"TBMM'nin verdiği bir karar. MGK'nın toplanması, alacağı karar, yeni meclisin bu konudaki tutumu. Bundan sonraki süreci, önce yemin törenleri yapılsın, kabinesini oluştursun sonrasında bunların hepsi şekillenir."

Kaynak: TRT Haber