Yeni kabine ilk kez Beştepe'ye çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te ilk kabine toplantısına ev sahipliği yapacak. Masanın en önemli maddesi yeni kurum ve kuruluşlar olacak. İcraatlar ve reformlar da diğer gündem konuları arasında yer alıyor.

Yeni sistemle birlikte bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürülmüştü. Toplantıda devlet kurumlarında yaşanacak değişim de ele alınacak.

Akar bu kez Milli Savunma Bakanı olarak katılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dışındaki isimler ilk kez katılacak.

Geçmişte Genelkurmay Başkanı sıfatıyla toplantılara katılan Orgeneral Hulusi Akar bu kez Milli Savunma Bakanlığı'nı temsil edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri toplantı öncesinde Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılacak.

Kaynak: TRT Haber