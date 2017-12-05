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Yeni gümrük kapısıyla pasaport, tescil ve gümrük işlemleri daha hızlı ve kolay

Cerablus'u dünyaya bağlayan Gaziantep'teki yeni gümrük kapısında kantar, vezne, pasaport, tescil ve gümrük muayene işlemleri daha kolay ve hızlı yapılacak.

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Yeni gümrük kapısıyla pasaport, tescil ve gümrük işlemleri daha hızlı ve kolay

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'u dünyaya bağlayan Gaziantep'teki Karkamış Gümrük Kapısı'nın, yeni yerine taşınma işlemleri başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, artan yoğunluk ve ticaret talebinin ardından "A sınıfı gümrük idaresi" statüsüne yükseltilen gümrük kapısının yeni bir yere taşınmasına karar verildi.

Yeni gümrük kapısının inşaat çalışmaları yaklaşık 8 ay sürdü.

Ticaretin yeni merkezi olacak yeni gümrük kapısına, eski gümrükteki birçok elektronik cihaz taşındı. Bölgede iş makinelerinin yardımıyla çevre düzenleme çalışmaları da sürüyor.

11 Aralık'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak

11 Aralık Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan gümrük kapısı, modern cihazlarla donatılarak, araçların da X-ray cihazından geçmesi sağlanacak.

Yeni gümrük kapısında, sürücüler araçlarından inmeden kantar, vezne, pasaport, tescil ve gümrük muayene işlemlerini tek seferde yapabilecek.

Gümrük kapısından günde ortalama 200 araç geçiş yapabilecek ancak ileride bu sayının iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: fırat kalkanı harekatı, DEAŞ, Cerablus, Karkamış Gümrük Kapısı
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